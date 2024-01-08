5 газовых турбин и 7 автотрансформаторов: Украина получит новую энергетическую помощь от Японии — Finance.ua

5 газовых турбин и 7 автотрансформаторов: Украина получит новую энергетическую помощь от Японии Сегодня 10:14 — Энергетика

При тесной координации Минэнерго правительство Японии передаст Украине семь высоковольтных автотрансформаторов и пять газовых турбин.

В частности, автотрансформаторы были закуплены на средства ЕБРР, а благодаря усилиям Японии и Программе развития ООН Украины (UNDP) это крупногабаритное энергетическое оборудование будет доставлено в Украину. Газовые турбины, приобретенные Японией, Украина получит при посредничестве и значительном содействии UNDP и Японскому агентству международного сотрудничества (JICA).

О закупке и передаче оборудования сообщила министр иностранных дел Японии Йоко Камикава во время встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

Глава Минэнерго поблагодарил японскую сторону за оказанную поддержку и готовность и далее помогать Украине.

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«Поддержка Японии и коллег из UNDP очень важна для нас в эти трудные времена. Мы не только совместно реализуем проекты, которые помогают нашей энергосистеме выстоять сейчас, но и имеем значительные планы по сотрудничеству и развитию будущего энергосектора Украины», — сказал Герман Галущенко.

Министр также поблагодарил Японию за лидерство, которое страна продемонстрировала во время председательства в G7 и участие в работе групп по реализации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, в частности ее первого пункта — ядерная и радиационная безопасность: «Украина и Япония — это две страны, которые из собственного опыта знают, что такое последствия ядерной аварии и сколь важно не допустить подобного на Запорожской АЭС».

Представительница правительства Японии выразила восхищение силой народа Украины, отметив: «Украинцы продолжают бороться за свою нацию, свои семьи и светлое будущее, несмотря на все неоправданные попытки этому помешать. Народ и правительство Японии высоко оценивают стойкость нации и желают быть надежным партнером Украины в эти сложные времена. Мы планируем в ближайшее время объявить о предоставлении еще двух дополнительных автотрансформаторов через UNDP для эффективной и бесперебойной работы сети», — сказала Йоко Камикава.

Следует отметить, что предоставленное Японией оборудование позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение более 6 миллионов украинцев, в том числе в районах, пострадавших от прицельных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Это оборудование отвечает приоритетам Украины в децентрализации и зеленом переходе энергетического сектора. Кроме того, установка автотрансформаторов, оборудование, которое враг разрушал едва ли не чаще всего, усиливает устойчивость энергосистемы.

Заместитель постоянного представителя UNDP в Украине Кристофорос Политис отметил активную поддержку UNDP Правительства Украины в усилиях для восстановления энергетической инфраструктуры.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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