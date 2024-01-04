Потребление электроэнергии держится на высоком уровне: украинцев призывают экономить — Finance.ua
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Потребление электроэнергии держится на высоком уровне: украинцев призывают экономить

Энергетика
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Потребление электроэнергии держится на высоком уровне: украинцев призывают экономить
Потребление электроэнергии держится на высоком уровне: украинцев призывают экономить
В Украине потребление электроэнергии держится на высоком уровне, при этом электроэнергии собственного производства хватает для энергоснабжения потребителей, но украинцев призывают экономить. Из-за непогоды обесточены 95 населенных пунктов в 3 областях.
Об этом сообщили в четверг в НЭК «Укрэнерго».
Генерация и потребление
«В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей», — сообщили в компании.
В течение суток на тепловых электростанциях и электроцентралях, как указано, в аварийный ремонт вышли 4 энергоблока, включено в сеть 3 энергоблока.
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Вчера, 3 января, суточный максимум потребления был вечером. Его показатель был на 7% выше, чем во вторник, 2 января. «Сегодня утром, невзирая на потепление, потребление держится на уровне вчерашнего дня», — указали в НЭК.
Резкое повышение уровня потребления, как отмечается, создает значительную дополнительную нагрузку на энергосистему. Чтобы помочь энергосистеме работать в этот сложный период, достаточно перенести использование энергоемких приборов с вечерних часов максимальной нагрузки 16:00—19:00 на ночь или утро. Украинцев призвали потреблять электроэнергию бережливо.
Экспорт/импорт
Экспорт сегодня осуществляется в ночные часы минимального потребления в Словакию, Румынию и Молдову. Импорт электроэнергии осуществляется днем ​​из Словакии, сообщили в НЭК.
По материалам:
УНН
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