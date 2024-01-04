Потребление электроэнергии держится на высоком уровне: украинцев призывают экономить — Finance.ua

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне: украинцев призывают экономить Сегодня 15:29 — Энергетика

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне: украинцев призывают экономить

В Украине потребление электроэнергии держится на высоком уровне, при этом электроэнергии собственного производства хватает для энергоснабжения потребителей, но украинцев призывают экономить. Из-за непогоды обесточены 95 населенных пунктов в 3 областях.

Об этом сообщили в четверг в НЭК «Укрэнерго».

Генерация и потребление

«В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей», — сообщили в компании.

В течение суток на тепловых электростанциях и электроцентралях, как указано, в аварийный ремонт вышли 4 энергоблока, включено в сеть 3 энергоблока.

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Вчера, 3 января, суточный максимум потребления был вечером. Его показатель был на 7% выше, чем во вторник, 2 января. «Сегодня утром, невзирая на потепление, потребление держится на уровне вчерашнего дня», — указали в НЭК.

Резкое повышение уровня потребления, как отмечается, создает значительную дополнительную нагрузку на энергосистему. Чтобы помочь энергосистеме работать в этот сложный период, достаточно перенести использование энергоемких приборов с вечерних часов максимальной нагрузки 16:00—19:00 на ночь или утро. Украинцев призвали потреблять электроэнергию бережливо.

Экспорт/импорт

Экспорт сегодня осуществляется в ночные часы минимального потребления в Словакию, Румынию и Молдову. Импорт электроэнергии осуществляется днем ​​из Словакии, сообщили в НЭК.

УНН По материалам:

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