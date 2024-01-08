«Энергоатом» в 2023 г. увеличил доход от продажи э/э на 30% — Finance.ua

«Энергоатом» в 2023 г. увеличил доход от продажи э/э на 30% Сегодня 09:45 — Энергетика

«Энергоатом» в 2023 г. увеличил доход от продажи э/э на 30%

НАЭК «Энергоатом» в 2023 году увеличил доход от продажи электроэнергии на 30% (на 44 млрд грн) по сравнению с прошлым годом — до 190,7 млрд грн, сообщила компания в своем телеграм-канале.

«Из этих средств было уплачено более 124,4 млрд грн в рамках выполнения ПСО или другими словами — в поддержку низких тарифов для населения», — отмечается в сообщении.

Выручка компании с 2020-го (48,1 млрд грн) по 2023 год выросла в четыре раза. В то же время за тот же период рост себестоимости производства электроэнергии составил 26,6%.

В 2024 году НАЭК планирует увеличить доход на треть по сравнению с текущим годом — до 253,3 млрд грн.

«Несмотря на военное время, значительное сокращение объемов потребления электроэнергии и потерю мощностей временно оккупированной Запорожской АЭС, нам удалось реализовать комплекс мер по повышению экономической эффективности деятельности „Энергоатома“. Именно это позволяет государству удерживать низкие тарифы на электроэнергию для населения», — приводятся в сообщении слова президента НАЭК Петра Котина.

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