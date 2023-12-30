МВФ прогнозирует рост цен на полезные ископаемые, важные для «чистой» энергетики — Finance.ua

МВФ прогнозирует рост цен на полезные ископаемые, важные для «чистой» энергетики Сегодня 07:29 — Энергетика

МВФ прогнозирует рост цен на полезные ископаемые, важные для «чистой» энергетики

Кроме влияния геополитических факторов, таких как пандемия или война рф против Украины, которые уже подтолкнули вверх цены на глобальных рынках, дополнительное подорожание ожидается отдельно на никель, кобальт, литий, медь и другие полезные ископаемые.

Об этом говорится в публикации экспертов МВФ, посвященной тенденциям, связанным с переходом на чистую энергетику и уменьшение влияния климатических изменений, передает Укринформ.

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«Минералы, такие как медь, никель, кобальт и литий являются критически важными источниками для перехода в энергетической сфере. Они используются в электромобилях, аккумуляторах, а также в технологиях возобновляемой энергии, таких как солнечные панели и ветряные турбины», — отмечают эксперты Фонда.

Например, типовая батарея для электромобилей требует около 8 килограммов лития, 35 килограммов никеля и 14 килограммов кобальта. Для зарядных станций требуются существенные объемы меди.

В этом контексте специалисты пользуются прогнозами Международного энергетического агентства (IEA), которое ожидает, что к 2030 году спрос на медь должен возрасти в 1,5 раза, на никель и кобальт — вдвое, а на литий — в шесть раз.

«Это приведет к росту цен и может сделать эти полезные ископаемые такими же важными, как сейчас сырая нефть для мировой экономики, в течение следующих двух десятилетий», — отмечают эксперты.

Проблема может обостриться в связи с чрезвычайной уязвимостью современного мирового производства с поставками этих ископаемых, залежи которых сконцентрированы в отдельных регионах в небольшом количестве стран. В этой связи приводится диаграмма, показывающая, что, например, добыча меди в основном происходит в Чили, Перу и Китае. Никель поставляют, главным образом, Индонезия, Филиппины и россия, кобальт — ДРК, Филиппины и Австралия. В то время как значительные залежи лития есть в Китае, Чили и Австралии.

Таким образом специалисты обращают внимание на необходимость соответствующей фрагментации критически важных рынков на фоне перехода человечества к энергетическим технологиям с нулевым выбросом и смягчения последствий климатических изменений. С этой целью важно сохранить и расширить международное взаимодействие, расширить обмен данными и вводить другие смарт-подходы в этой области.

Укрінформ По материалам:

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