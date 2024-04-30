Европа слезла с «газовой иглы» рф, но появилась новая зависимость, — Financial Times Сегодня 04:37

В 2022 году город Вильгельмсхафен на побережье Северного моря стал домом для первого в Германии плавучего газового терминала — жизненно важной артерии для поставок газа, чтобы поддерживать энергоснабжение как внутри страны, так и по всей Европе в то время, когда континент приближался к опасному пределу истощения.

Об этом пишет Financial Times

Отмечается, что инфраструктура терминала была построена всего за 10 месяцев, когда россия после вторжения в Украину сократила поставки газа в ЕС по трубопроводам. Терминал принимает охлажденный до жидкого состояния газ, регазифицирует его, а затем отправляет в разветвленную сеть газопроводов континентальной Европы.

«С расширением этих импортных мощностей значительные объемы газа могут быть перенаправлены из Азии в краткосрочной перспективе в Европу, потому это было действительно важной частью борьбы с кризисом», — говорит исполнительный директор компании Uniper Майкл Льюис.

Вильгельмсхафен стал первой плавучей регазификационной установкой, введенной в эксплуатацию во время кризиса, но многие другие находятся в стадии строительства. После того, как россия начала перекрывать трубопроводные поставки в Европу в 2021 году, было запланировано или строится минимум 17 терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ).

Газ, полученный такими терминалами, помог заместить все, кроме 10%, поставки газа, ранее поступавшие в ЕС из россии по трубопроводам. Это способствовало снижению цен на газ с рекордно высокого уровня свыше 300 евро за мегаватт-час в августе 2022 года до почти докризисного уровня около 30 евро.

Авторы подчеркивают, что новая инфраструктура, такая как терминал в Вильгельмсхафене, позволила ЕС стать крупным импортером СПГ. В 2021 году он составил всего около 20% от общего объема импорта природного газа в ЕС, а в 2023 году — 42%.

Почти половина поставок в прошлом году поступила из США, которые после сланцевого бума стали крупнейшим мировым экспортером СПГ, а также блок получил значительные объемы из Катара, третьего по величине экспортера.

Предотвращение энергетического кризиса

По словам журналистов, энергетический кризис, которого европейцы боялись два года назад, не наступил благодаря сочетанию вмешательств в энергетическую политику, сокращению спроса и удаче. Но это не значит, что Европа находится в безопасности. Краткосрочная реакция на кризис могла создать большие проблемы для блока в будущем, включая значительную зависимость от исторически нестабильных рынков СПГ, что может иметь последствия как для промышленной конкурентоспособности, так и для «зеленого» перехода.

Зависимость от импорта

В статье говорится, что блок зависит от импорта — либо через трубопроводы, либо через поставки СПГ — почти на 90% поставок. До войны потоки через четыре основных трубопровода из россии составляли около 40% от общего объема поставок в ЕС. До начала войны в Украине Москва начала использовать эту доминирующую позицию, стратегически сокращая поставки в Евросоюз.

УНІАН По материалам:

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