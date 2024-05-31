В ЕС рассказали, когда Украина получит первые деньги от замороженных российских активов — Finance.ua

В ЕС рассказали, когда Украина получит первые деньги от замороженных российских активов Сегодня 12:05

В ЕС рассказали, когда Украина получит первые деньги от замороженных российских активов

Евросоюз одобрил использование прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Первый транш Киеву поступит в течение лета 2024 года.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан.

«Мы говорим о лете. Я не хотел бы обещать, когда именно деньги поступят на счет, но решения будут приняты в ближайшие несколько недель, а выплата будет произведена позже», — сказал он, отвечая на вопрос о первом транше.

Дэвид О’Салливан напомнил, что на прошлой неделе ЕС принял решение, эти деньги будут использованы для Украины. «Что еще предстоит решить, это точный механизм, юридический механизм, с помощью которого эти деньги будут переведены, и мы надеемся, что решение будет принято в ближайшие несколько недель», — добавил он.

«Важно то, что мы со стороны ЕС обездвижили эти деньги, и так или иначе они будут использованы для Украины. Так что в краткосрочной перспективе, вероятно, будет транш для военных закупок», — сказал он.

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По его словам, если на уровне «Большой семерки» будет решено, что лучше использовать эти активы для получения большего количества денег через предоставление кредита, то это решение может быть принято позже.

«Поэтому в июне в „Большой семерке“ обсуждения будут продолжены. Это несколько сложная дискуссия, но этот вариант действий активно рассматривается», — сообщил О’Салливан.

Справка Finance.ua:

21 мая Еврокомиссия приняла решение о передаче Украине прибыли от российских активов. В этом году Киев может получить около 3 миллиардов евро, 90% этой суммы планируется использовать для поддержки ВСУ.

Совет ЕС принял ряд законодательных актов, гарантирующих, что чистая прибыль от замороженных активов россии будет использована для дальнейшей военной поддержки Украины, а также укрепления ее оборонного потенциала и реконструкции.



По словам президента Украины Владимира Зеленского, уже в текущем году Украина может получить 1 миллиард 700 миллионов евро от доходов от замороженных российских активов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что он доволен тем, как продвигаются переговоры G7 о финансировании помощи за счет прибыли, полученной от российских активов.



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