Активного населения осталось 9 млн, и именно за этих клиентов сейчас ведут борьбу банки — UCC Сегодня 09:30 — Кредит&Депозит

Активного населения осталось 9 млн, и именно за этих клиентов сейчас ведут борьбу банки — UCC

Какая ситуация с розничным кредитованием в Украине, есть ли в этом направлении перспектива и изменился ли портрет клиента? На эти и другие вопросы пытались найти ответ эксперты во время состоявшейся в Киеве дискуссии в рамках Ukrainian Credit Conference 2024.

В частности, что касается портрета клиента, то стоит отметить ипотечное кредитование, ведь именно здесь заметна разница. Как сказал заместитель председателя правления Укргазбанка Александр Щербаха, в банке он отличается от типичного, ведь 75% - льготные категории, в которые входят: военные, учителя, ученые и т. д. Щербаха отмечает значительное увеличение показателей.

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«У нас пик выдачи кредитов за последние 10 лет вообще в Украине. В среднем на 1,7 млрд гривен сегодня выдается ипотечных кредитов. С 2018 года столько ипотеки еще не выдавалось. Сейчас вторичный рынок доминирует в этой программе и составляет где-то 75%», — рассказал он.

Александр Щербаха: сегодня ипотечных кредитов выдается на 1,7 млрд гривен

Заместитель Председателя Правления Абанк Евгений Зайченко отмечает, что по сравнению с другими годами кредитами пользуется больше молодежи.

«Если раньше они занимали менее 10%, то сейчас уже около 20% клиентов приходят с возрастом менее 18 лет. Недавно мы запустили еще детскую карту, видим в этом сегменте перспективу», — сказал он.

Также Зайченко добавил, что увеличилось количество неработающих клиентов и женщин.

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В то же время, как отмечает член Правления Sense Bank Инна Тютюн, в Украине всего осталось около 9 млн человек активного населения, и именно за них между банками ведется борьба. К этому она также добавила, что банки уже не знают, какую еще «плюшку» придумать, лишь бы у них взяли ту кредитную карту, которая является основным продуктом у большинства украинских банков.

А вот член правления по вопросам розничного бизнеса ОТП Банк Олег Клименко считает, что если говорить о портрете клиента, то на самом деле это тот портрет, который и был до войны. Впрочем, для банков это даже хуже, ведь это одни и те же клиенты.

Кроме того, эксперты почти единогласно заявили, что увеличивается средний чек клиентов. Эта цифра где-то варьируется от 10% до 25%. И причина этого — девальвация и инфляция.

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Основные потребности, на которые клиент использует денежные средства, не изменились.

Отдельно была рассмотрена и тема автокредитования, ведь в сегменте новых машин наблюдается просто невероятное падение. Об этом заявил член правления по розничному бизнесу ПриватБанк Дмитрий Мусиенко.

«Что касается автокредитования, то рынок новых автомобилей упал. Если брать 2021 год, то в Украине было продано 73 тыс. новых автомобилей и кредитная пенетрация составляет 30% - 24 тыс. В 2022-м рынок упал до 22 тыс., и пенетрация упала до 16%. В 2023-м было продано 42 тыс. новых авто. 2024-й не будет гораздо лучше в этом. Кредитная пенетрация выросла лишь до 20%, хотя в 2006—2007 годах продавалось по 300−400 тыс. новых авто», — сказал он. Как считает Зайченко, нужно обратить внимание на подержанные автомобили, ведь ежемесячно их в Украине покупают около 100 тыс. экземпляров. Но здесь не обходится без проблем.

«Это очень тяжелый рынок, поскольку является достаточно децентрализованным — это около 2,5−4 тыс. точек продаж и партнеров, которые этим занимаются», — сказал Зайченко.

В целом Мусиенко отметил, что кредитный портфель банков начал расти.

«Если в 2022 году было падение всего кредитного портфеля украинских банков, то в 2023 они начали расти. В 2024 мы видим прирост в 15% кредитного портфеля всех банков, и это хорошо», — добавил представитель ПриватБанка.

Не обошли специалисты в ходе дискуссии и кредитование альтернативной энергетики. По словам Щербахи, Укргазбанк запустил кредитование под солнечные батареи с выгодной для клиента процентной ставкой. Также, по его словам, банк совсем скоро выпускает новый продукт — кредит «Энергонезависимый».

Подводя итог дискуссии, эксперты отметили, что украинцы стали меньше нервничать и, как следствие, чувствовать себя более уверенно в своих кредитных обязательствах.

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