Ставка 1% на кредиты: Почему эксперты считают, что ситуация на финрынке напоминает бой между утюгом и морозилкой — Finance.ua

Ставка 1% на кредиты: Почему эксперты считают, что ситуация на финрынке напоминает бой между утюгом и морозилкой Сегодня 16:00 — Кредит&Депозит

Ставка 1% на кредиты: Почему эксперты считают, что ситуация на финрынке напоминает бой между утюгом и морозилкой

Как финансовые учреждения адаптируют свои модели и продукты к новым ограничениям? Затягивают ли финкомпании свои системы оценки кредитоспособности? Или как снижение уровня максимальной дневной ставки до 1% изменит ситуацию на рынке? На все эти вопросы пытались найти ответ эксперты во время дискуссии, состоявшейся в рамках Ukrainian Credit Conference 2024.

Специалисты собрались, чтобы обсудить, как адаптируется рынок к новым правилам на рынке микрокредитов. Отметим, что уже в конце августа будет снижение максимальной дневной ставки от 1,5 до 1%.

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Как отметил на конференции СЕО «Манивео скорая финансовая помощь» Сергей Синченко относительно 1,5%, то здесь наблюдается тенденция, когда новые клиенты, имеющие первый долговый кредит, действительно почувствовали, что ставка снизилась, потому что она базовая. Впрочем, если брать тот сегмент, который пользовался этими кредитами достаточно давно, то у них были очень разные системы качества, очень много разных скидок. По большому счету, как отметил Синченко, для этих клиентов ничего не изменилось. А вот что касается 1%, то эксперт считает, что все самое интересное будет впереди.

Продолжая тему снижения дневной ставки до 1%, СЕО «Авентус Украина» Владимир Довгаль считает, что действительно сейчас на рынке происходит период кардинальных изменений.

«Первый этап изменений — дневная процентная ставка в 1,5%. Однако, что мы видим, с конца августа дневная процентная ставка будет уже 1%. То есть доходная часть компаний снизится на треть за день. Это уже достаточно серьезная история, — отмечает Довгаль. — К сожалению, потребительский спрос не восстанавливается, надежды на его восстановление в ближайшее время не много, и конкуренция довольно острая: выполняем требования, готовим собственников к снижению прибыльности бизнеса в целом и надеемся на лучшее».

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А вот СЕО «1 безопасное агентство необходимых кредитов» Владислав Билан придерживается мнения, что 1% - уже определенная победа.

«Ставка в 1% - это все же не 0,8%, как предлагалось в первом варианте закона. Это, я считаю, все же определенная победа. Потому что эти 0,2% - это уж очень неплохие проценты, которые мы имеем» , — сказал эксперт. Что касается общей ситуации на финансовом рынке, директор ООО «Укркредитфинанс» Евгений Резуев считает, что сейчас она напоминает борьбу между утюгом и морозильником.

«Если положить утюг в морозилку, то в нашем случае это битва между регуляторикой и креативом команд, которые пытаются найти решения, в том числе и продуктовые, которые будут интересны клиентам и не будут сопровождаться какими-то нереалистичными с точки зрения именно клиентов инструментами верификации или чего-то подобного», — сказал эксперт.

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Что касается креатива, то это отметил и директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений Сергей Савчук.

«Мы все знаем, что Украина и украинцы занимают ведущее место в мире по креативности. Соответственно, мы уверены в том, что рынок будет продолжать выводить на рынок новые продукты. Несмотря на это, мы, конечно, как регулятор должны оперативно реагировать на эти проявления креативности во избежание каких-либо нарушений требований законодательства», — подчеркнул Савчук.

На самом деле, как отметил Синченко, наш рынок сейчас очень похожий, все игроки очень похожи друг на друга. Это относится к продукту и качеству. Поэтому сейчас разница заключается в каких-то мелочах. Также он придерживается мнения, что с точки зрения дальнейшего развития нужно выходить на другие сегменты и делать коллаборации.

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«Я думаю, что с ограничением ставки мы где-то встретимся с банками более плотно. Также я думаю, что сейчас бизнес, малый бизнес, очень страдает от потребности в деньгах, и хотелось бы снова в результате этого сегмента расшириться, помогая бизнесу. Но здесь нужно фондирование, и действительно за счет международных институций. У нас есть такое понятие, как платежное учреждение, и коллаборация с каким-либо платежным учреждением, которое получило лицензию, может порождать интересные продукты», — сказал СЕО Манивео.

В заключение эксперты отметили, что нужно двигаться в направлении продления срока пользования кредитами, и что регулирование должно быть равным для финансовых учреждений.

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