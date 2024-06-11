В Украине одобрили Стратегию по развитию кредитования: что это даст — Finance.ua

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В Украине одобрили Стратегию по развитию кредитования: что это даст

Кредит&Депозит
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В Украине одобрили Стратегию по развитию кредитования: что это даст
В Украине одобрили Стратегию по развитию кредитования: что это даст
Совет по финансовой стабильности (СФС) на заседании 6 июня 2024 г. одобрил Стратегию по развитию кредитования.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.
«Стратегия отражает целостное видение ключевых основ развития кредитования в Украине и необходимых для их реализации действий, которые будут способствовать устойчивому восстановлению экономики страны. Внедрение Стратегии — вопросы финансовой безопасности страны и инструмент развития динамической и конкурентоспособной экономики, способной к устойчивому развитию и евроинтеграции», — комментируют решение в НБУ.

Зачем это

Члены СФС согласились, что условия кредитования бизнеса и населения улучшаются с учетом обеспечения макроэкономической стабильности благодаря последовательной политике Национального банка и Правительства Украины и значительной международной помощи. В частности, уровень ставок по кредитам снижается. В то же время спрос на кредиты сегментирован, а для ряда отраслей и регионов действуют сверхмощные военные риски, которые затрудняют доступ к необходимым финансовым ресурсам.
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Целью стратегии является содействие обеспечению финансовыми ресурсами восстановления энергетической инфраструктуры и стимулированию спроса, направленного на повышение обороноспособности страны, в частности со стороны предприятий оборонно-промышленного комплекса, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и бизнеса на деоккупированных и приближенных к фронту территориях — «территориях устойчивости».

Что это даст

Реализация мероприятий Стратегии будет проходить по двум фокусам: активизация кредитования приоритетных направлений в условиях военного положения и развитие законодательной базы для дальнейшего стимулирования рыночного кредитования.
Введение Стратегии по развитию кредитования будет способствовать:
  • расширению доступа к кредитным ресурсам,
  • развитию предпринимательства,
  • привлечению инвестиций,
  • созданию новых рабочих мест,
  • возвращению украинцев из-за границы.
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«В ходе заседания СФС рассмотрела системные риски финансового сектора. В целом, благодаря слаженным усилиям Национального банка и Правительства, международной финансовой поддержке макрофинансовая стабильность сохраняется, а экономическое восстановление продолжается», — отмечают в НБУ.
Также завершено рассмотрение вопроса установления уровня целевого показателя и срока его достижения для системы гарантирования вкладов физических лиц. СФС рекомендовала установить целевой показатель на уровне 3,5% и достичь этого уровня до 01.01.2028 года. Это позволит обеспечить наполнение системы гарантирования вкладов физических лиц финансовыми ресурсами за счет банков-участников и минимизировать риски участия государства в финансировании выплат гарантированного возмещения вкладчикам физическим лицам.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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