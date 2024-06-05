Бизнес может получить гранты по новой программе на 25 млн долларов — Finance.ua

Бизнес может получить гранты по новой программе на 25 млн долларов Сегодня 09:12 — Личные финансы

Бизнес может получить гранты по новой программе на 25 млн долларов

Проект USAID «Инвестиции в устойчивое развитие городов» объявляет о начале приема грантовых заявок для увеличения финансирования малого и среднего бизнеса в Украине. Общий объем программы составляет 25 миллионов долларов США.

Согласно плану, гранты направлены на увеличение продаж, экспорта и создание новых рабочих мест в бизнесе и рассчитаны на реализацию в течение следующих 1−2 лет.

Кто может принять участие

«К участию в программе приглашаются финансовые партнеры частной формы собственности, а именно банки, небанковские финансовые учреждения, консалтинговые компании, инвестиционные фонды, финтех-компании, поставщики производственных ресурсов, другие посредники, юридически зарегистрированные в Украине», — говорится в сообщении.

Согласно программе, предусмотрены два типа грантов:

Гранты типа, А — «Гранты через финансовых посредников»

Они предлагаются финансовым посредникам, предложившим инновационные подходы к удешевлению стоимости финансирования для малого и среднего бизнеса, уменьшения затрат на обслуживание клиентов, а также внедрят другие решения и меры по облегчению доступа бизнеса к финансовым ресурсам. Особое внимание при отборе заявок будет уделено поддержке бизнеса, пострадавшего от войны.

Общий объем финансирования грантов типа, А составляет 10 миллионов долларов США.

Гранты типа В — «Грантовое партнерство для совместного инвестирования в МСП»

Их цель — создание партнерств с частными финансовыми учреждениями для совместного финансирования малых и средних предприятий, прежде всего пострадавших от войны (кредиты или другое финансирование от финансового учреждения в сочетании с грантами Проекта).

Общий объем финансирования грантов типа B составляет 15 миллионов долларов США.

Конечный срок подачи заявок на получение грантов — 12 июля 2024 года. Онлайн-заявку на получение гранта можно подать на Онлайн-заявку на получение гранта можно подать на портале проекта.

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