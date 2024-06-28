В ПриватБанке прогнозируют снижение ставок по кредитам и депозитам — Finance.ua

В ПриватБанке прогнозируют снижение ставок по кредитам и депозитам
Государственный ПриватБанк прогнозирует падение ставок по кредитам и депозитам из-за снижения учетной ставки НБУ.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал член правления ПриватБанка Евгений Заиграев.
По его словам, ситуация с клиентскими средствами в банке отражает «температуру» в экономике и уровень бизнес-активности.
«Пока мы видим постепенное снижение процентных ставок — вслед за снижением Нацбанком учетной ставки снижаются ставки привлечения средств, активно снижаются ставки по кредитам, по крайней мере для бизнес-клиентов. Если еще полгода назад адекватными выглядели кредитные ставки на уровне 18−22%, то сегодня ставки держатся на уровне 14−16%. Это, конечно, не учитывая ставки по программе 5−7-9», — сказал Заиграев.
Как отметил банкир, соответственно должны медленно снижаться ставки на привлечение средств — по депозитам, остаткам на счетах и т.д.
Заиграев сообщил, что в 2024 году объемы средств от бизнес-клиентов остаются стабильными, учитывая сезонные колебания в конце прошлого — начале текущего года, когда бизнес традиционно держит на счетах в банках большие остатки.
«В период традиционного весеннего оживления бизнеса накопленные зимой средства бизнес начинает активно тратить. Поэтому прироста средств от бизнес-клиентов мы пока не наблюдаем. Вероятно, он будет летом. И потом — в ноябре-декабре», — добавил банкир.
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