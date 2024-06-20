НБУ назвал средний размер банковского депозита в Украине — Finance.ua

НБУ назвал средний размер банковского депозита в Украине Сегодня 12:01 — Кредит&Депозит

НБУ назвал средний размер банковского депозита в Украине

Гривневые накопления населения демонстрируют устойчивый рост с привычными сезонными колебаниями. Этот прирост обусловлен стремительным увеличением номинальных доходов и сохранением доверия к банкам.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины.

«Растет как количество вкладов, так и средний размер банковского вклада. Он вырос на 18% с прошлого апреля — до около 12 тыс. грн «, — отмечается в отчете.

График: НБУ

В то же время большие по размеру вклады растут значительно быстрее, чем меньшие, усиливая концентрацию средств населения.

Объем гривневых вкладов размером свыше 600 тыс. грн за последний год вырос более чем на 40%, а их доля в общем депозитном портфеле составляет около трети. В общем количестве таких вкладов всего 0.2%.

Объемы срочных гривневых вкладов населения растут, хоть и немного медленнее общего объема розничных вкладов.

Несмотря на понижение ключевой ставки, банки сдержанно корректировали стоимость срочных депозитов для физлиц. Причина — сохранение регуляторных стимулов к привлечению срочных средств, в частности, требований к обязательным резервам и повышенные ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. Так что доля срочных вкладов держится на уровне около 36%.

Справка Finance.ua:

в четверг, 13 июня, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13%. Это решение будет способствовать дальнейшему оживлению кредитования и не повлияет на гривневые сбережения украинцев;

В мае средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,0% годовых. Это на 0,2 п. п ниже, чем месяц назад;

тренд на уменьшение доходности по гривневым вкладам будет продолжаться. Впрочем, несмотря на это, гривневые депозиты все же остаются привлекательными для граждан — из-за их пассивного дохода, заявлял ранее директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

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