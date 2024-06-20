НБУ назвал средний размер банковского депозита в Украине — Finance.ua
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НБУ назвал средний размер банковского депозита в Украине

Кредит&Депозит
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НБУ назвал средний размер банковского депозита в Украине
НБУ назвал средний размер банковского депозита в Украине
Гривневые накопления населения демонстрируют устойчивый рост с привычными сезонными колебаниями. Этот прирост обусловлен стремительным увеличением номинальных доходов и сохранением доверия к банкам.
Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины.
«Растет как количество вкладов, так и средний размер банковского вклада. Он вырос на 18% с прошлого апреля — до около 12 тыс. грн «, — отмечается в отчете.
График: НБУ
График: НБУ
В то же время большие по размеру вклады растут значительно быстрее, чем меньшие, усиливая концентрацию средств населения.
Объем гривневых вкладов размером свыше 600 тыс. грн за последний год вырос более чем на 40%, а их доля в общем депозитном портфеле составляет около трети. В общем количестве таких вкладов всего 0.2%.

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Объемы срочных гривневых вкладов населения растут, хоть и немного медленнее общего объема розничных вкладов.
Несмотря на понижение ключевой ставки, банки сдержанно корректировали стоимость срочных депозитов для физлиц. Причина — сохранение регуляторных стимулов к привлечению срочных средств, в частности, требований к обязательным резервам и повышенные ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. Так что доля срочных вкладов держится на уровне около 36%.

Справка Finance.ua:

  • в четверг, 13 июня, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13%. Это решение будет способствовать дальнейшему оживлению кредитования и не повлияет на гривневые сбережения украинцев;
  • В мае средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,0% годовых. Это на 0,2 п. п ниже, чем месяц назад;
  • тренд на уменьшение доходности по гривневым вкладам будет продолжаться. Впрочем, несмотря на это, гривневые депозиты все же остаются привлекательными для граждан — из-за их пассивного дохода, заявлял ранее директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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