Украинцы активно открывают депозиты: в какой валюте держат деньги — Finance.ua

Украинцы активно открывают депозиты: в какой валюте держат деньги Сегодня 15:03 — Кредит&Депозит

Украинцы активно открывают депозиты: в какой валюте держат деньги

По состоянию на 1 июня 2024 г. общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 266,1 млрд грн, что на 21,9 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

С начала 2024 года общий прирост вкладов составил 31,3 млрд грн.

«Тенденция к росту наблюдалась за последние три месяца. Однако впервые за текущий год фиксируется реальный прирост депозитов (не за счет переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов)», — отметили в Фонде.

В какой валюте держат деньги:

вклады в национальной валюте — 814,6 млрд грн (+13,0 млрд грн за май);

вклады в иностранной валюте — 451,5 млрд грн (+8,9 млрд грн за май).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 июня 2024 года составила 3,3%, а сумма их вкладов составила 138,8 млрд грн (11,0% от общей суммы вкладов).

Возмещение вкладов

На время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения действия на вклады распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

По данным НБУ, гривневые накопления населения демонстрируют устойчивый рост с привычными сезонными колебаниями. Этот прирост обусловлен стремительным увеличением номинальных доходов и сохранением доверия к банкам. Возрастает как количество вкладов, так и средний размер банковского вклада. Он вырос на 18% с прошлого апреля — до около 12 тыс. грн;

в мае средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,0% годовых. Это на 0,2 п. п ниже, чем месяц назад.



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