В октябре выдан рекордный объем ипотечных кредитов — Finance.ua

В октябре выдан рекордный объем ипотечных кредитов Сегодня 10:01 — Кредит&Депозит

В октябре выдан рекордный объем ипотечных кредитов

Банки Украины в октябре 2023 года выдали 826 ипотечных кредитов на общую сумму 1,3 млрд грн. Это рекорд с начала полномасштабного вторжения россии.

Согласно данным Национального банка, объем предоставленных населению кредитов в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 6,8%, а количество — на 1,6%.

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«О выдаче новой ипотеки в октябре проинформировали 6 банков, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости. Движущей силой ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы „єОселя“», — отмечают в Нацбанке.

Инфографика: НБУ

Средняя ставка на ипотеку

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в октябре несколько повысилась — до 7,8% по сравнению с 7,7% в сентябре.

Где выдано больше всего кредитов на жилье

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в октябре выдано в:

г. Киев и Киевской области — 377 договоров на общую сумму 666,1 млн грн (51,8% от общего объема);

Винницкой (52 договора на 84,1 млн грн);

Ровенской (52 на 73,2 млн грн);

Львовской (41 на 68,9 млн грн) областях.

В опросе в ноябре 2023 года ответы предоставили 27 банков с долей 95% общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

Напомним, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в сентябре снизилась до 7,7% по сравнению с 8% в августе.

Справка Finance.ua:

Минэкономики предлагает, чтобы первый взнос 20% за молодых украинцев платили громады;

ежемесячная выплата на среднюю однокомнатную квартиру по расширенной программе млн грн 7% в Киеве в среднем составит 16 000 грн в месяц, во Львове — 17 000 грн, в Днепре — 12 000 грн, в Одессе — 10 000 грн, а в Ивано-Франковске — 6000 грн.

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