В октябре выдан рекордный объем ипотечных кредитов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В октябре выдан рекордный объем ипотечных кредитов

Кредит&Депозит
24
В октябре выдан рекордный объем ипотечных кредитов
В октябре выдан рекордный объем ипотечных кредитов
Банки Украины в октябре 2023 года выдали 826 ипотечных кредитов на общую сумму 1,3 млрд грн. Это рекорд с начала полномасштабного вторжения россии.
Согласно данным Национального банка, объем предоставленных населению кредитов в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 6,8%, а количество — на 1,6%.
Читайте также
«О выдаче новой ипотеки в октябре проинформировали 6 банков, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости. Движущей силой ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы „єОселя“», — отмечают в Нацбанке.
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ

Средняя ставка на ипотеку

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в октябре несколько повысилась — до 7,8% по сравнению с 7,7% в сентябре.

Где выдано больше всего кредитов на жилье

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в октябре выдано в:
  • г. Киев и Киевской области — 377 договоров на общую сумму 666,1 млн грн (51,8% от общего объема);
  • Винницкой (52 договора на 84,1 млн грн);
  • Ровенской (52 на 73,2 млн грн);
  • Львовской (41 на 68,9 млн грн) областях.
Читайте также
В опросе в ноябре 2023 года ответы предоставили 27 банков с долей 95% общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.
Напомним, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в сентябре снизилась до 7,7% по сравнению с 8% в августе.

Справка Finance.ua:

  • Минэкономики предлагает, чтобы первый взнос 20% за молодых украинцев платили громады;
  • ежемесячная выплата на среднюю однокомнатную квартиру по расширенной программе млн грн 7% в Киеве в среднем составит 16 000 грн в месяц, во Львове — 17 000 грн, в Днепре — 12 000 грн, в Одессе — 10 000 грн, а в Ивано-Франковске — 6000 грн.

Как взять ипотечный кредит в Польше 🏠

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.