В октябре Украина получила от партнеров $1,4 миллиарда льготного финансирования: кто предоставил средства — Finance.ua

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В октябре Украина получила от партнеров $1,4 миллиарда льготного финансирования: кто предоставил средства

Казна и Политика
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В октябре Украина получила от партнеров $1,4 миллиарда льготного финансирования: кто предоставил средства
В октябре Украина получила от партнеров $1,4 миллиарда льготного финансирования: кто предоставил средства
В октябре 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около 1,4 млрд долларов США льготного внешнего финансирования.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Кто предоставил финансирование:

  • МВФ — $1,1 млрд;
  • Канада — $300 млн.

Средства от МВФ

Привлеченные средства Международного валютного фонда Украина получила в результате успешного пятого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (EFF).
Украина выполнила все структурные маяки, предусмотренные к пятому пересмотру, и еще два досрочно.

Средства от Канады

Финансирование в размере почти $300 млн от Канады предусмотрено Четвертым дополнительным соглашением с правительством Канады относительно привлечения соответствующего кредита.
Средства предоставляются на льготных условиях: срок 10 лет, процентная ставка — 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года со дня поступления средств.

Финансирование в 2024 году

В целом в 2024 году внешнее финансирование составляет 25,9 млрд долларов США, из которых гранты — 6,6 млрд долларов США. А с начала полномасштабного вторжения Украина получила более 99,4 млрд долларов США.
«Международная поддержка — весомый вклад в поддержку финансовой стабильности страны в условиях военного положения. Привлеченные средства направляются на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета», — добавили в Министерстве финансов.
Напомним, до конца 2024 года Министерство финансов Украины планирует привлечь более 15 млрд долларов США внешнего финансирования.
Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Еллен сообщила о планах правительства США выделить Украине кредит на общую сумму около 20 миллиардов долларов (около 18,5 миллиарда евро).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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