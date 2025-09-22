В Офисе президента анонсировали помощь украинцам, которые решат вернуться из Польши
В Офисе президента планируют обеспечить жильем и социальной помощью украинцев, которые вернутся из Польши.
Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.
По ее словам, жизнь в Польше особенно сложна для пожилых людей, людей с инвалидностью, одиноких матерей с маленькими детьми и других уязвимых групп.
Верещук подчеркнула, что постепенно растут требования к пребыванию украинцев в Польше. Это больше всего чувствуют те, кто не имеет возможности работать.
«Поэтому мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки — временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь, чтобы наши граждане, которые захотят вернуться, получили должную поддержку от государства», — заявила она.
Также, по ее словам, важно обеспечить организационную и логистическую помощь при возвращении.
В ближайшее время этот вопрос будет вынесен на обсуждение Платформы по вопросам украинцев за рубежом. К обсуждению планируется привлечь представителей органов власти, общественных и международных организаций, а также польских партнеров.
Напомним, Совет министров Польши принял законопроект о поддержке украинцев. Документ определяет порядок выплат социальных программ для иностранцев, в том числе 800+, «Добрый старт» и «Активные родители». Принятый проект содержит два основных положения.
Первое касается социальных выплат иностранцам, легально находящимся в Польше. Помощь будет оказываться в зависимости от профессиональной активности лица в стране. Исключением являются родители детей с инвалидностью при наличии соответствующих справок. Контроль за выплатами будет осуществляться через систему управления социального страхования (ZUS).
Второе положение предусматривает продление срока легального пребывания граждан Украины до 4 марта 2026 года. Это гарантирует доступ к рынку труда, системе образования и возможностью легального трудоустройства.
В августе президент Польши Кароль Навроцкий ветировал законопроект о помощи украинцам. Он считает, что 800 Плюс, как и медицинские услуги, должны быть доступны только для работающих украинцев. Навроцкий в очередной раз подчеркнул, что поляки должны быть главными в Польше.
