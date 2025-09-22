0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Офисе президента анонсировали помощь украинцам, которые решат вернуться из Польши

50
В Офисе президента анонсировали помощь украинцам, которые решат вернуться из Польши
В Офисе президента анонсировали помощь украинцам, которые решат вернуться из Польши
В Офисе президента планируют обеспечить жильем и социальной помощью украинцев, которые вернутся из Польши.
Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.
По ее словам, жизнь в Польше особенно сложна для пожилых людей, людей с инвалидностью, одиноких матерей с маленькими детьми и других уязвимых групп.
Верещук подчеркнула, что постепенно растут требования к пребыванию украинцев в Польше. Это больше всего чувствуют те, кто не имеет возможности работать.
«Поэтому мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки — временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь, чтобы наши граждане, которые захотят вернуться, получили должную поддержку от государства», — заявила она.
Также, по ее словам, важно обеспечить организационную и логистическую помощь при возвращении.
Читайте также
В ближайшее время этот вопрос будет вынесен на обсуждение Платформы по вопросам украинцев за рубежом. К обсуждению планируется привлечь представителей органов власти, общественных и международных организаций, а также польских партнеров.
Напомним, Совет министров Польши принял законопроект о поддержке украинцев. Документ определяет порядок выплат социальных программ для иностранцев, в том числе 800+, «Добрый старт» и «Активные родители». Принятый проект содержит два основных положения.
Первое касается социальных выплат иностранцам, легально находящимся в Польше. Помощь будет оказываться в зависимости от профессиональной активности лица в стране. Исключением являются родители детей с инвалидностью при наличии соответствующих справок. Контроль за выплатами будет осуществляться через систему управления социального страхования (ZUS).
Читайте также
Второе положение предусматривает продление срока легального пребывания граждан Украины до 4 марта 2026 года. Это гарантирует доступ к рынку труда, системе образования и возможностью легального трудоустройства.
В августе президент Польши Кароль Навроцкий ветировал законопроект о помощи украинцам. Он считает, что 800 Плюс, как и медицинские услуги, должны быть доступны только для работающих украинцев. Навроцкий в очередной раз подчеркнул, что поляки должны быть главными в Польше.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный инструмент, помогающий обращаться разумно с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems