В одной из стран ЕС украинцы активно подаются на международную защиту — Finance.ua

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В одной из стран ЕС украинцы активно подаются на международную защиту

Мир
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В одной из стран ЕС украинцы активно подаются на международную защиту
В одной из стран ЕС украинцы активно подаются на международную защиту
Украинские граждане активно подают заявления на международную защиту в Польше.
Об этом сообщает yavp.pl.
Отмечается, что в январе-марте этого года соответствующее заявление подали 1,2 тыс. граждан Украины.
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По данным Департамента по делам иностранцев, в первом квартале 2024 года количество заявлений о международной защите в Польше выросло примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В частности, из 3 тыс. человек больше всего заявителей было из Украины — 1,2 тыс. человек. Чуть меньше — из беларуси (1000 человек) и россии (300 человек).

Когда иностранцу предоставляют международную защиту

«Гражданину другой страны предоставляется международная защита (в форме статуса беженца или дополнительной защиты), если ему грозит преследование или реальный риск потери жизни или здоровья в стране его происхождения», — говорится в сообщении.
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Департамент по делам иностранцев в первом квартале 2024 года одобрил предоставление международной защиты в Польше 1,2 тыс. иностранцев:
  • беларуси — 670 человек;
  • Украины — 410 человек;
  • россии — 50 человек.
Заметим, что заявления о международной защите обычно рассматриваются 6 месяцев.
Напомним, министр цифровизации Польши отмечает, что почти 60% стартапов, желающих уехать из Украины, планируют релоцироваться в Польшу.
По материалам:
ТСН
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