В одной из областей Украины возможны отключения света — Finance.ua
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В одной из областей Украины возможны отключения света

Энергетика
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В Украине по состоянию на 23 марта энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности. При этом возможны отключения света в Житомирской области из-за ремонтных работ.
Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко.
По словам министра, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.
«В то же время продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших в результате последнего массированного обстрела. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в Житомирской области», — предупредил Галущенко.
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За последние сутки возобновлено электроснабжение около 4 тысяч абонентов в Донецкой области и около 1 тысячи абонентов в Харьковской области.

Справка Finance.ua:

  • Минэнерго и Минздрав начинают проект по оснащению украинских больниц солнечными панелями;
  • солнечные электростанции помогли преодолеть дефицит мощности в энергосистеме.
По материалам:
Finance.ua
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