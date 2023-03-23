В одной из областей Украины возможны отключения света — Finance.ua

В одной из областей Украины возможны отключения света Сегодня 10:36 — Энергетика

В Украине по состоянию на 23 марта энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности. При этом возможны отключения света в Житомирской области из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко.

По словам министра, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

«В то же время продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших в результате последнего массированного обстрела. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в Житомирской области», — предупредил Галущенко.

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За последние сутки возобновлено электроснабжение около 4 тысяч абонентов в Донецкой области и около 1 тысячи абонентов в Харьковской области.

Справка Finance.ua:

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