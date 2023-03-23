В одной из областей Украины возможны отключения света — Finance.ua

В одной из областей Украины возможны отключения света
В Украине по состоянию на 23 марта энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности. При этом возможны отключения света в Житомирской области из-за ремонтных работ.
Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко.
По словам министра, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.
«В то же время продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших в результате последнего массированного обстрела. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в Житомирской области», — предупредил Галущенко.
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За последние сутки возобновлено электроснабжение около 4 тысяч абонентов в Донецкой области и около 1 тысячи абонентов в Харьковской области.
Справка Finance.ua:
- Минэнерго и Минздрав начинают проект по оснащению украинских больниц солнечными панелями;
- солнечные электростанции помогли преодолеть дефицит мощности в энергосистеме.
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