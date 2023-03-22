Міненерго та МОЗ розпочинають проєкт з оснащення українських лікарень сонячними панелями — Finance.ua

Міненерго та МОЗ розпочинають проєкт з оснащення українських лікарень сонячними панелями Сьогодні 11:14 — Енергетика

Першу партію сонячних панелей італійської компанії Enel, про отримання яких нещодавно спільно заявили міністр енергетики України Герман Галущенко та єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, буде встановлено для потреб ключових громадських будівель, зокрема в лікарнях країни.

Про це повідомили в Міненерго.

На першому етапі в Україну надійде 5 700 сонячних панелей по 350 Вт кожна, загальною потужністю близько 2 МВт. Відбудеться це за логістичної підтримки Механізму цивільного захисту ЄС та Енергетичного Співтовариства, а допомога є першим кроком у ширшій ініціативі ЄС щодо забезпечення автономних рішень, спрямованих на постачання електроенергії до громадських будівель.

"Використання альтернативних джерел енергії є вкрай важливим у підготовці до наступного опалювального сезону, що є частиною Стратегії Міненерго з децентралізації генерації.

Реалізація проєкту «Промінь надії» дозволить українським лікарням залишатися більш стійкими в умовах енергетичного тероризму країни-агресора. Планується, що сонячні панелі будуть встановлюватися разом з гібридними інверторами та установками зберігання енергії.

Це дозволить забезпечити живлення критичної інфраструктури лікарень в умовах відсутності централізованого електропостачання за рахунок накопиченої в батареях електричної енергії і продовження генерації сонячними панелями", — зазначив Фарід Сафаров.

Під час зустрічі представники міністерств обговорили план реалізації проєкту, згідно з яким МОЗ визначить перелік закладів охорони здоров’я, для яких реалізація системи гібридного електропостачання із використанням сонячних панелей та установок зберігання енергії найбільш актуальна.

Міненерго своєю чергою забезпечить передачу обладнання та технічний аналіз щодо можливості установки таких систем. При визначенні переліку об’єктів пріоритетність буде надаватися тим, що розташовані в регіонах, найбільш вразливих до відключень електроенергії, а також тим, що постраждали від бойових дій.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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