Сонячні електростанції допомогли подолати дефіцит потужності в енергосистемі, - Держенергонагляд — Finance.ua

Сонячні електростанції допомогли подолати дефіцит потужності в енергосистемі, - Держенергонагляд Сьогодні 08:33 — Енергетика

Україна успішно завершує найважчий в історії енергетики країни осінньо-зимовий період, в енергосистемі немає дефіциту потужності, зокрема завдяки більшій генерації електроенергії на сонячних електростанціях.

Про це повідомляє голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

«Енергетикам у критичних, безпрецедентних умовах, з якими ще не стикалася жодна енергосистема інших країн, вдалося утримати ситуацію під контролем. Світловий день уже довший, більше генерують електроенергії сонячні електростанції, дефіциту потужності немає», — зазначив очільник відомства.

За словами Слободяна, темпи відновлення енергосистеми співрозмірні з темпами нових пошкоджень, попри те, що енергосистема продовжує зазнавати ракетних атак з боку агресора. На електрооб’єктах та в мережах тривають відновлювальні роботи.

«Але якщо говорити про повне відновлення, то це займе, напевно, не один рік», — додав голова Держенергонагляду.

Раніше повідомлялося, що в середині березня Секретаріат Енергетичного Співтовариства організував зустріч у Києві для пошуку шляхів вирішення проблем зеленої енергетики України серед яких головною проблемою є існуюча заборгованість перед галуззю в розмірі 17,8 млрд грн.

Також Володимир Зеленський заявляв, що завдяки «зеленій» генерації Україна побудує нову та децентралізовану енергосистему, якій будуть не страшні ракетні атаки.

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