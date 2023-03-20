Украина достигла стратегических договоренностей об использовании украинского урана при производстве ядерного топлива — Finance.ua
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Украина достигла стратегических договоренностей об использовании украинского урана при производстве ядерного топлива

Энергетика
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Президент ГП НАЭК «Энергоатом» Петр Котин и президент и исполнительный директор канадской компании Cameco Тим Гитцель от имени компаний подписали соглашения об использовании украинского урана при производстве ядерного топлива для всех украинских АЭС.
Об этом сообщили в Минэнерго.
Согласно договоренностям Энергоатом в течение 2024-2035 годов будет полностью обеспечен гексафторидом природного урана, который будет поставляться для обогащения и дальнейшего использования в производстве ядерного топлива. Также предполагается продажа Канаде урана, добываемого на украинском ВостокГОКе.
Это уже не первый успешный опыт сотрудничества компаний. В 2019 и 2021 годах Cameco поставлял урановый оксидный концентрат для производства ядерного топлива для нужд украинских АЭС.
«У нас уже есть хороший опыт сотрудничества с канадскими партнерами и сегодня углубляем это сотрудничество. Заключение таких стратегических договоренностей — вопрос национальной безопасности Украины», — подчеркнул Герман Галущенко.
Министр напомнил, что Украина одной из первых в мире прекратила сотрудничество с россией в области ядерной энергетики, в том числе по поставкам ядерного топлива. Украина продолжает настаивать на введении санкций в отношении российской атомной промышленности. рф, совершая акты ядерного терроризма, нарушила все принципы ядерной и радиационной безопасности и подвергает весь мир угрозе ядерной катастрофы
«Мы живем в условиях ежедневных атак на энергетический сектор с 10 октября прошлого года. Но благодаря стабильной работе атомной генерации мы пережили эту зиму, уже второй месяц нет дефицита генерирующих мощностей. Атомная отрасль имеет стратегическое значение для Украины, и мы готовы развивать и поддерживать наше сотрудничество с Канадой в этой сфере», — подчеркнул Герман Галущенко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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