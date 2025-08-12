В Одессу из Киева до конца августа будет курсировать поезд (рейсы) — Finance.ua

В Одессу из Киева до конца августа будет курсировать поезд (рейсы)
Как сообщила Укрзализныця, назначен дополнительный поезд № 265/266 Киев — Одесса.
Дать и маршрут
Он будет отправляться из Киева 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 8:40 и прибывать в Одессу в 18:08.
Из Одессы будет отправляться 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 11:27 и прибывать в Киев в 20:20.
В составе поезда — купейные вагоны с местами для сидения.
С 4 по 10 августа «Укрзализныця» зафиксировала вторую неделю рекордного спроса на пассажирские перевозки. На самых популярных направлениях количество желающих купить билет в 5−8 раз превышает количество доступных мест. Билеты раскупаются практически сразу после открытия продаж.
