В Одессу из Киева до конца августа будет курсировать поезд (рейсы) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Одессу из Киева до конца августа будет курсировать поезд (рейсы)

Фондовый рынок
12
В Одессу из Киева до конца августа будет курсировать поезд (рейсы)
В Одессу из Киева до конца августа будет курсировать поезд (рейсы)
Как сообщила Укрзализныця, назначен дополнительный поезд № 265/266 Киев — Одесса.
Читайте также
Дать и маршрут
Он будет отправляться из Киева 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 8:40 и прибывать в Одессу в 18:08.
Из Одессы будет отправляться 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 11:27 и прибывать в Киев в 20:20.
В составе поезда — купейные вагоны с местами для сидения.
Читайте также
С 4 по 10 августа «Укрзализныця» зафиксировала вторую неделю рекордного спроса на пассажирские перевозки. На самых популярных направлениях количество желающих купить билет в 5−8 раз превышает количество доступных мест. Билеты раскупаются практически сразу после открытия продаж.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Почему вам стоит подписаться? Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели по вашей почте. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems