В оборонном комитете Рады предлагают мобилизовывать не только в ВСУ, но и на предприятия ВПК — Finance.ua

В оборонном комитете Рады предлагают мобилизовывать не только в ВСУ, но и на предприятия ВПК
Украина могла бы проводить мобилизацию не только в ряды ВСУ, но и предприятия военно-промышленного комплекса.
Об этом заявил член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин в интервью «Украинской правде».
«На многих предприятиях не хватает квалифицированных специалистов. Условно говоря, есть завод в Одесской области и есть человек соответствующей специальности в Черновицкой области. Его могут мобилизовать и отправить, например, штурмовать посадки, а, возможно, учитывая его профессию и квалификацию, его следует мобилизовать на это предприятие в Одесской области, где соответствующего специалиста нет», — говорит Рахманин.
Он отмечает, что размышляет над тем, чтобы представить соответствующую законодательную инициативу, однако «нет особых надежд, что это с пониманием встретят».
Напомним, в Украине уже функционирует Единый электронный реестр военнообязанных «Оберіг». Предусматривается сбор 33 сведений о персональных данных призывников.
Что делать мобилизованному ФЛП 🧐
Поделиться новостью