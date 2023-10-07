На какой срок можно получить отсрочку от мобилизации в Украине: ответ военкомата — Finance.ua
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На какой срок можно получить отсрочку от мобилизации в Украине: ответ военкомата

Личные финансы
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Конкретные сроки отсрочки от мобилизации в Украине не предусмотрены, хотя в целом срок зависит от основания.
Об этом сообщает в интервью «Телеграфу» представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.
«Сроки как таковые не предусмотрены. Это на рассмотрение ТЦК. Если, например, отсрочка по состоянию здоровья, то, разумеется, это будет ориентировочное время, нужное для того, чтобы человек вылечился», — рассказал он.
Как уточнил Истомин, если отсрочка связана с уходом за больным членом семьи, то она обычно дается на полгода, после чего нужно снова явиться в терцентр комплектования для сверки данных.
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Что касается студентов очной формы, то они получат отсрочку до окончания обучения, но часто — до окончания учебного года, «ведь может случиться так, что кого-то отчислят».
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По материалам:
РБК-Україна
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