В ОАЭ запускают революционную круглосуточную солнечную электростанцию — Finance.ua
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В ОАЭ запускают революционную круглосуточную солнечную электростанцию

Мир
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В ОАЭ запускают революционную круглосуточную солнечную электростанцию
В ОАЭ запускают революционную круглосуточную солнечную электростанцию
В Объединенных Арабских Эмиратах объявили об открытии первого в мире объекта возобновляемой энергии, сочетающего солнечную энергию с расширенным аккумулятором. Он может обеспечивать круглосуточную поставку чистой энергии.
Об этом сообщает международное издание SolarQuarter.
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Представленный объект объединяет 5,2 ГВт солнечной мощности с 19 ГВт-ч аккумулятора, что позволяет генерировать 1 ГВт бесперебойной возобновляемой базовой энергии.
Таким образом, проект станет крупнейшей комбинированной системой хранения солнечной и аккумуляторной энергии (BESS) в мире.
«В течение десятилетий наибольшим препятствием для возобновляемой энергии было непостоянство — бесперебойное получение чистой энергии днем ​​и ночью», — сказал доктор Аль Джабер.

Как это будет работать

Этот масштабный проект будет обеспечивать производство и хранение солнечной энергии, гарантируя стабильные поставки возобновляемой электроэнергии 24/7.
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«Впервые это превращает возобновляемую энергию в 1 ГВт надежной базовой мощности ежедневно в беспрецедентных масштабах. Это означает поворотный шаг, который может стать гигантским скачком для мира», — подчеркнул важность проекта Доктор Аль Джабер.
Основой проекта станет солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 5,2 ГВт в сочетании с аккумуляторной системой емкостью 19 ГВт-часов.
Применение этой технологии позволяет устранить риски перебоев в поставках, которые являются распространенной проблемой возобновляемой энергетики.
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Объект является ключевым компонентом более широкого видения ОАЭ относительно достижения углеродной нейтральности до 2050 года.
Он устанавливает новый глобальный стандарт устойчивой энергетики, одновременно уменьшая зависимость от ископаемого топлива.
Кроме того, реализация проекта поможет создать более 10 тысяч новых рабочих мест.
По материалам:
УНН
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