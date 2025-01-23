Солнечная энергия впервые обогнала уголь по генерации в ЕС — Finance.ua

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Солнечная энергия впервые обогнала уголь по генерации в ЕС

Энергетика
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Солнечная энергия впервые обогнала уголь по генерации в ЕС
Солнечная энергия впервые обогнала уголь по генерации в ЕС
Европейский Союз впервые получил больше энергии от солнца, чем от сжигания угля.
Об этом сообщает аналитический центр Ember.
В 2024 году солнечная энергетика обеспечила 11,1% электроэнергии в ЕС (304 ТВт-ч), обогнав уголь (269 ТВт-ч).
«Солнечная энергетика стала главным фактором сокращения использования ископаемого топлива в 2024 году», — отмечается в отчете. Тенденция к росту использования солнечной энергии охватила все страны ЕС.
Солнце и ветер удовлетворили 29% спроса на электроэнергию в ЕС, газ обеспечил 15,7%, а уголь — 9,8%. Атомная энергетика составила 23,7% общего производства электроэнергии, гидроэнергетика — 13,2%. В 2024 году доля возобновляемых источников достигла 47%.
По материалам:
Економічна Правда
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