Китай намерен построить гигантскую солнечную электростанцию ​​в космосе, — Live Science Сегодня 03:29 — Мир

огромную солнечную электростанцию ​​шириной в 1 километр, которая будет непрерывно передавать энергию обратно на Землю с помощью микроволн. Об этом пишет научный вестник Китайские ученые объявили о плане построить в космосе​​шириной в 1 километр, которая будет непрерывно передавать энергию обратно на Землю с помощью микроволн. Об этом пишет научный вестник Live Science

Этот амбициозный проект уже сравнивают с китайской ГЭС «Три ущелья», расположенной на реке Янцзы в центральном Китае и считается крупнейшим в мире гидроэнергетическим проектом. Она производит 100 миллиардов киловатт-часов электроэнергии каждый год.

Новый проект, по словам ведущего ученого Лонга Лехао, главного конструктора китайских ракет Long March, будет «столь же значимым», как и дамба «Три ущелья».

«Это невероятный проект, которого стоит с нетерпением ждать. Энергия, собранная за один год, будет эквивалентна общему количеству нефти, которое можно извлечь из Земли», — заявил Лонг во время октябрьской лекции, организованной Китайской академией наук.

Как отмечает Live Science, несмотря на значительный прогресс технологий солнечной энергетики в последние десятилетия, есть еще некоторые фундаментальные ограничения. К примеру, низкая эффективность работы в облачную погоду. И даже в ясную погоду значительная часть солнечной энергии рассеивается в атмосфере, так и не достигнув поверхности земли.

Космическая солнечная электростанция лишена этих недостатков и может непрерывно собирать энергию солнца, которая в космосе в 10 раз интенсивнее, чем на Земле.

Но здесь уже возникает другая проблема — построить электростанцию ​​в космосе. Даже, чтобы просто доставить все необходимое на орбиту, понадобится много рейсов космического грузового корабля. Чтобы преодолеть эту проблему, Лонг и его команда работают над разработкой многоразовой тяжелой ракеты Long March-9 (CZ-9), которая будет иметь грузоподъемность не менее 150 тонн.

УНІАН По материалам:

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