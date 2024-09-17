В ОАЭ запускают онлайн-платформу для иностранных работников — Finance.ua

В ОАЭ запускают онлайн-платформу для иностранных работников
Правительство ОАЭ объявило о запуске второго этапа программы Work Bundle, направленной на привлечение иностранных сотрудников. Весной проект стартовал в Дубае, теперь он охватит всю страну.
Об этом пишет Financial Express.
Программа работает на онлайн-платформе «Работа в ОАЭ», предназначена для частных лиц, компаний и инвесторов. Таким образом, можно проще получить визу, разрешение на работу, подать запрос на изменение статуса, а также продлить действие различных документов.
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В список услуг входят и оформление Emirates ID, и некоторые услуги, связанные с медициной.
Нововведение позволит снизить количество действий для получения необходимых документов. Реже нужно будет появляться в центрах обслуживания, снизится время обработки заявки — с 30 рабочих дней до пяти.
При этом власти ОАЭ запретили выдавать рабочие визы иностранцам, приехавшим по гостевым визам. Эмигранты имеют право начать работу только после получения разрешения из Министерства человеческих ресурсов и эмиратизации (MOHRE).
Напомним, в ОАЭ запустили «долгосрочную игровую визу», чтобы привлечь разработчиков и киберспортсменов. Виза будет доступна разработчикам, программистам, инженерам и другим работникам, которым на момент подачи заявки исполнилось минимум 25 лет. Срок действия такой игровой визы не фиксирован и будет варьироваться в зависимости от конкретного лица, подающего заявку.
В значительном обновлении правового подхода Объединенных Арабских Эмиратов к криптовалютам, Суд первой инстанции Дубая признал выплату зарплаты в криптовалюте действительной по трудовым договорам.
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