В ОАЭ запускают онлайн-платформу для иностранных работников — Finance.ua

В ОАЭ запускают онлайн-платформу для иностранных работников Сегодня 09:30 — Личные финансы

В ОАЭ запускают онлайн-платформу для иностранных работников

Правительство ОАЭ объявило о запуске второго этапа программы Work Bundle, направленной на привлечение иностранных сотрудников. Весной проект стартовал в Дубае, теперь он охватит всю страну.

Об этом пишет Financial Express.

Программа работает на онлайн-платформе «Работа в ОАЭ», предназначена для частных лиц, компаний и инвесторов. Таким образом, можно проще получить визу, разрешение на работу, подать запрос на изменение статуса, а также продлить действие различных документов.

В список услуг входят и оформление Emirates ID, и некоторые услуги, связанные с медициной.

Нововведение позволит снизить количество действий для получения необходимых документов. Реже нужно будет появляться в центрах обслуживания, снизится время обработки заявки — с 30 рабочих дней до пяти.

Читайте также Британские эмигранты покидают Дубай, потому что россияне скупают всю недвижимость

При этом власти ОАЭ запретили выдавать рабочие визы иностранцам, приехавшим по гостевым визам. Эмигранты имеют право начать работу только после получения разрешения из Министерства человеческих ресурсов и эмиратизации (MOHRE).

Напомним, в ОАЭ запустили «долгосрочную игровую визу», чтобы привлечь разработчиков и киберспортсменов. Виза будет доступна разработчикам, программистам, инженерам и другим работникам, которым на момент подачи заявки исполнилось минимум 25 лет. Срок действия такой игровой визы не фиксирован и будет варьироваться в зависимости от конкретного лица, подающего заявку.

В значительном обновлении правового подхода Объединенных Арабских Эмиратов к криптовалютам, Суд первой инстанции Дубая признал выплату зарплаты в криптовалюте действительной по трудовым договорам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.