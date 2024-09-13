Британские эмигранты покидают Дубай, потому что россияне скупают всю недвижимость — Finance.ua
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Британские эмигранты покидают Дубай, потому что россияне скупают всю недвижимость

Мир
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Британские эмигранты покидают Дубай, потому что россияне скупают всю недвижимость
Британские эмигранты покидают Дубай, потому что россияне скупают всю недвижимость
С 2022 года россияне стали активнее скупать недвижимость в Дубае. Это становится причиной повышения цен, из-за чего британские экспаты не могут позволить себе приобрести жилье.
За два года россияне стали владельцами недвижимости в Дубае на 6,3 миллиарда долларов. А с 2020-го цены на жилье выросли уже на 124%.

Цены на жилье в Дубае растут из-за россиян

Британские экспаты вынуждены уезжать из Дубая, поскольку недвижимость там раскупают богатые россияне. После полномасштабного вторжения ситуация только усугубилась.
По данным группы экономистов из Налоговой обсерватории ЕС и Центра налоговых исследований Норвегии, россияне скупают не только всю имеющуюся недвижимость, но и строящуюся.
Мона Джалота, основательница Krypton Global Real Estate, сказала, что получила много запросов от британских экспатриантов, интересующихся переездом из Дубая в другой город. Цены становятся все выше, поэтому эмигранты вынуждены искать более дешевую аренду и покупку.

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«Каждый раз, когда происходит глобальный или политический кризис, Дубай остается безопасным местом для инвестиций, поэтому постоянный спрос заставляет цены расти», — пояснила Джалота.
Россияне часто покупают жилье за ​​наличные деньги. Это побуждает арендодателей настаивать на продаже только за «живые деньги».
«Большая часть российского рынка покупает в районах с действительно высокой арендной платой, поэтому цены сильно выросли», — рассказала Шрути Кришнан из White Window Real Estate.
Это привело к тому, что стоимость покупки жилья за наличные деньги существенно меньше стоимости для тех, кто берет ипотеку. Продажа за наличные в размере одного миллиона дирхамов ОАЭ стала эквивалентной продаже в размере 1,25 миллиона дирхамов ипотечному клиенту.

Где покупают недвижимость за границей украинцы

За последние полгода спрос на недвижимость в Албании возрос на 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Цифра стала больше, в частности, благодаря иностранным инвестициям.
Повышенный спрос наблюдается во Влере, на набережной Лунгомаре, в Радиме. Иностранные покупатели преимущественно из Польши и Украины, некоторые из Германии. В связи с ситуацией цены на рынке выросли, особенно на новостройки.
По материалам:
Телеканал 24
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