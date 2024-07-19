В Новой почте произошел сбой — Finance.ua

В Новой почте произошел сбой
Новая почта предупредила клиентов о техническом сбое. Компания сообщила о проблемах с некоторыми программными обновлениями.
Об этом сообщает Telegram-канал компании.
«В связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в работе системы обслуживания клиентов», — говорится в сообщении.
Причины сбоя уже выяснены и работа будет возобновлена в ближайшее время.
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«Как только поднимемся — обязательно проинформируем», — добавляет почтовый оператор.
Справка Finance.ua:
- Логистическая компания «Новая почта» запустила новую услугу — упаковку посылки курьером во время отправки из дома или офиса.
- В прошлом году было зафиксировано, что Новая почта имеет крупнейшую в Украине сеть, насчитывающую 26 500 отделений и почтоматов.
- Новая почта вышла на рынок уже 13-й европейской страны — Великобритании. Здесь открылось сразу два отделения — почтовое и грузовое, и оба в Лондоне.
- компания занимается доставкой посылок за границу (срок доставки от 3 дней). Сеть отделений в Европе доступна в таких странах: Великобритания, Эстония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Германия, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Чехия и Франция.
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