«Новая почта» запустила новую услугу — Finance.ua

«Новая почта» запустила новую услугу
Логистическая компания «Новая почта» запустила новую услугу — упаковку посылки курьером во время отправки из дома или офиса.
Об этом сообщает пресс-служба.
«Отныне, отправляя посылку с помощью курьера, не нужно беспокоиться о том, чтобы найти коробку для упаковки своей отправки. Это сделает сам курьер, когда приедет к отправителю домой или в офис, чтобы забрать посылку», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заказать услугу упаковки можно в мобильном приложении или сказав об этом курьеру во время отправки.
Для заказа через приложение нужно:
- при оформлении отправления выбрать размер коробки — малая, средняя или большая;
- нажать плашку «упаковать»;
- нажать плашку «хрупкая посылка», если отправление хрупкое;
- отдать посылку курьеру — он сам упакует.
Оплата за упаковку
- конверт для документов или пакет для одежды от 0,5 до 4 кг — бесплатно;
- маленькая коробка (до 2 кг) — 10 грн;
- средняя (до 10 кг) — 30 грн;
- большая (до 30 кг) — 70 грн;
- пузырька для хрупких отправлений — 15 грн.
Справка Finance.ua:
- Новая почта вышла на рынок Испании и открыла там первое собственное отделение под брендом Nova Post. Испания стала 12 европейской страной, в которой компания открыла отделение.
- Первое отделение Nova Post открылось в Барселоне по адресу C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 8030. Отделение принимает отправку до 100 кг и работает ежедневно.
Новая почта, история успеха
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