«Новая почта» запустила новую услугу — Finance.ua

«Новая почта» запустила новую услугу Сегодня 09:33 — Фондовый рынок

«Новая почта» запустила новую услугу

Логистическая компания «Новая почта» запустила новую услугу — упаковку посылки курьером во время отправки из дома или офиса.

Об этом сообщает пресс-служба.

«Отныне, отправляя посылку с помощью курьера, не нужно беспокоиться о том, чтобы найти коробку для упаковки своей отправки. Это сделает сам курьер, когда приедет к отправителю домой или в офис, чтобы забрать посылку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заказать услугу упаковки можно в мобильном приложении или сказав об этом курьеру во время отправки.

Для заказа через приложение нужно:

при оформлении отправления выбрать размер коробки — малая, средняя или большая;

нажать плашку «упаковать»;

нажать плашку «хрупкая посылка», если отправление хрупкое;

отдать посылку курьеру — он сам упакует.

Оплата за упаковку

конверт для документов или пакет для одежды от 0,5 до 4 кг — бесплатно;

маленькая коробка (до 2 кг) — 10 грн;

средняя (до 10 кг) — 30 грн;

большая (до 30 кг) — 70 грн;

пузырька для хрупких отправлений — 15 грн.

Справка Finance.ua:

Новая почта вышла на рынок Испании и открыла там первое собственное отделение под брендом Nova Post. Испания стала 12 европейской страной, в которой компания открыла отделение.

Первое отделение Nova Post открылось в Барселоне по адресу C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 8030. Отделение принимает отправку до 100 кг и работает ежедневно.

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