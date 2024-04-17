«Новая почта» снизила тариф на доставку для бизнеса: как получить — Finance.ua
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«Новая почта» снизила тариф на доставку для бизнеса: как получить

Фондовый рынок
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«Новая почта» снизила тариф на доставку для бизнеса: как получить
«Новая почта» снизила тариф на доставку для бизнеса: как получить
«Новая почта» уменьшила тариф на 5% на доставку по всей стране для любого бизнеса, который решил воспользоваться услугами складской логистики от компании.
Об этом сообщила компания.

Чтобы воспользоваться сниженным тарифом на доставку

Следует стать бизнес-партнером Новой почты и подписать договор на услуги фулфилмента. Это хранение товаров, обработка и упаковка заказов, а также доставка в любое удобное для клиента место.
Новая почта ввела ряд новшеств в фулфилменте.
Во-первых, фулфилмент-склады размещаются прямо на сортировочных терминалах. То есть теперь хранение товаров и обработка заказов происходит на той же локации, что и сортировка отправлений. Это сокращает время на обработку и вдвое ускоряет доставку клиента. Три таких центра — два в Киеве и один во Львове.
Во-вторых, фулфилмент-склады будут работать круглосуточно. То есть теперь не только приемка, но и обработка и отправка заказов будет происходить 24/7.
Если, например, клиент в Киеве закажет товар в 22:15, то уже ночью сотрудники фулфилмента примут этот заказ, упаковают и отправят. И с утра клиент сможет получить его там, где ему удобно — в отделении, почтамате или по адресу.
Более подробно ознакомиться с условиями услуг складской логистики и тарифами на них можно по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • Группа компаний «Новая почта», куда вместе с другими компаниями входит и сама «Новая почта», меняет название на NOVA для того, чтобы подчеркнуть — за 20 лет на рынке Украины она стала «уже гораздо больше, чем почта». Новая почта, как логистический оператор, остается Новой почтой. Никаких ребрендингов и смены логотипов не будет.
  • «Новая почта» до конца 2024 года планирует открыть отделения в 18 странах.
  • «Новая почта» начала переводить отделения на собственные POS-терминалы. Оператор доставки «Новая почта» установила в отделениях первые 500 POS-терминалов собственной платежной системы NovaPay.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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