Новая почта вышла на рынок Великобритании (цены и сроки доставки) — Finance.ua

Новая почта вышла на рынок Великобритании (цены и сроки доставки) Сегодня 16:34 — Фондовый рынок

Новая почта вышла на рынок Великобритании (цены и сроки доставки)

Новая почта вышла на рынок уже 13-й европейской страны — Великобритании. Здесь открылось сразу два отделения — почтовое и грузовое, и оба в Лондоне.

Об этом сообщила компания.

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Сроки

Новая почта открыла два отделения и запустила курьерскую доставку. Срок доставки из Украины в Великобританию — от 5 дней.

«Мы продолжаем масштабироваться в Европе. На прошлой неделе открылись в Испании, а сегодня отмечаем официальный старт работы на рынке Великобритании. Вместе с открытием отделений мы запустили курьерскую доставку. В ближайшее время предоставим возможность отправлять и получать посылки через сеть почтоматов нашего партнера InPost. Все это мы делаем, чтобы у украинцев был удобный и быстрый сервис доставки, к которому они привыкли дома», — комментирует Вячеслав Климов, совладелец группы компаний NOVA (Новой почты).

В Лондоне компания открыла сразу два отделения: почтовое до 30 кг и грузовое до 1000 кг.

Они работают каждый день по адресам:

почтовое отделение до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT.

грузовое отделение до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH.

Стоимость доставки из Украины в Великобританию в отделения будет составлять:

документы до 1 кг — 900 грн.

посылки до 2 кг — 950 грн.

посылки до 10 кг — 1500 грн.

посылки до 30 кг — 2500 грн.

Цены

Также клиенты могут заказывать доставку посылок до 100 кг курьером по любому адресу в Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе. За отправку до 30 кг нужно будет дополнительно оплатить +100 грн., а за каждые 100 кг посылки +250 грн.

Справка Finance.ua:

Новая почта вышла на рынок Испании и открыла там первое собственное отделение под брендом Nova Post. Испания стала 12 европейской страной, в которой компания открыла отделение.

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