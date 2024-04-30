Новая почта вышла на рынок 12 европейской страны — Finance.ua

Новая почта вышла на рынок 12 европейской страны Сегодня 20:44 — Фондовый рынок

Новая почта вышла на рынок 12 европейской страны

Новая почта вышла на рынок Испании и открыла там первое собственное отделение под брендом Nova Post. Испания стала 12 европейской страной, в которой компания открыла отделение.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Планируем открыть по 5−6 пунктов выдачи в каждом городе вдоль побережья: от Барселоны, Валенсии, Аликанте, до Мурсии, Малаги и Эстепоны, а также в столице — Мадриде», — рассказал СЕО Nova Post в Испании Александр Павловский.

Первое отделение Nova Post открылось в Барселоне по адресу C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 8 030. Отделение принимает отправку до 100 кг и работает ежедневно.

Стоимость доставки из Украины в Испанию в отделение:

документы до 1 кг — 1000 грн;

посылки до 2 кг — 1050 грн;

посылки до 10 кг — 1700 грн;

посылки до 30 кг — 3000 грн;

грузы от 30 до 1000 кг — 120 грн. за каждый килограмм.

Курьерская доставка

В мае начнет работать адресное обслуживание — курьером можно будет отправить и доставить грузы до 1000 кг по любому адресу в Испании. Доставка курьером оплачивается дополнительно +100 грн для отправок до 30 кг или +120 грн за каждые 100 кг.

Справка Finance.ua:

Новая почта в Европе имеет более 35 тысяч точек сервиса по отправке и получению посылок, из которых 90 — собственные отделения Nova Post.

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