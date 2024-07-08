«Новая Почта» вышла на рынок Франции: цена отправлений — Finance.ua

«Новая Почта» вышла на рынок Франции: цена отправлений Сегодня 10:30 — Личные финансы

«Новая Почта» вышла на рынок Франции: цена отправлений

«Новая Почта» вышла на рынок Франции и открыла отделение в Ницце (100-е в Европе).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Отделение работает в Ницце, а почтоматы, пункты выдачи посылок и курьерская доставка доступны по всей стране. Срок доставки в Украину — от 5 дней», — говорится в сообщении.

В планах компании до конца года открыться в Париже и Леоне, а затем и в других крупных городах — Лилль, Тулуза и Бордо.

Франция стала 14-й европейской страной, на рынок которой вышла Новая почта. Отделения в Ницце будут работать по адресу 27 Avenue Notre Dame, 6 000.

В нем клиенты смогут получать и отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг в Украине, внутри страны и между европейскими странами, где уже есть отделение Новой почты.

Стоимость доставки из Украины в отделение во Франции составит:

документы до 1 кг — 900 грн;

посылки до 2 кг — 950 грн;

посылки до 10 кг — 1500 грн;

посылки до 30 кг — 2500 грн;

груз свыше 30 кг — 100 грн за каждый килограмм.

Также клиенты могут заказывать доставку отправлений до 1000 кг курьером по любому адресу во Франции. За посылку до 30 кг нужно будет дополнительно заплатить +100 грн, или +250 грн за каждые 100 кг веса, если груз свыше 30 кг.

Курьерская доставка будет работать по всей стране. Вызвать курьера клиенты могут через сайт, бизнес-кабинет и мобильное приложение.

Кроме того, отправить посылку из Украины можно в один из 17 тысяч пунктов выдачи посылок Chronopost, расположенных по всей территории Франции.

Детальнее о доставке из Украины во Францию ​​по ссылке

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