«Новая Почта» вышла на рынок Франции: цена отправлений — Finance.ua
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«Новая Почта» вышла на рынок Франции: цена отправлений

Личные финансы
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«Новая Почта» вышла на рынок Франции: цена отправлений
«Новая Почта» вышла на рынок Франции: цена отправлений
«Новая Почта» вышла на рынок Франции и открыла отделение в Ницце (100-е в Европе).
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Отделение работает в Ницце, а почтоматы, пункты выдачи посылок и курьерская доставка доступны по всей стране. Срок доставки в Украину — от 5 дней», — говорится в сообщении.
В планах компании до конца года открыться в Париже и Леоне, а затем и в других крупных городах — Лилль, Тулуза и Бордо.
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Франция стала 14-й европейской страной, на рынок которой вышла Новая почта. Отделения в Ницце будут работать по адресу 27 Avenue Notre Dame, 6 000.
В нем клиенты смогут получать и отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг в Украине, внутри страны и между европейскими странами, где уже есть отделение Новой почты.
Стоимость доставки из Украины в отделение во Франции составит:
  • документы до 1 кг — 900 грн;
  • посылки до 2 кг — 950 грн;
  • посылки до 10 кг — 1500 грн;
  • посылки до 30 кг — 2500 грн;
  • груз свыше 30 кг — 100 грн за каждый килограмм.
Также клиенты могут заказывать доставку отправлений до 1000 кг курьером по любому адресу во Франции. За посылку до 30 кг нужно будет дополнительно заплатить +100 грн, или +250 грн за каждые 100 кг веса, если груз свыше 30 кг.
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Курьерская доставка будет работать по всей стране. Вызвать курьера клиенты могут через сайт, бизнес-кабинет и мобильное приложение.
Кроме того, отправить посылку из Украины можно в один из 17 тысяч пунктов выдачи посылок Chronopost, расположенных по всей территории Франции.
Детальнее о доставке из Украины во Францию ​​по ссылке.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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