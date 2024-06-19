«Новая почта» открыла сразу два новых отделения в Чехии — Finance.ua

«Новая почта» открыла сразу два новых отделения в Чехии Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

«Новая почта» открыла сразу два новых отделения в Чехии

Украинская логистическая компания «Новая почта» открыла сразу два новых отделения Nova Post в чешских городах Пльзень и Пардубице.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь для клиентов в Чехии доступны отделения «Новой почты» в пяти городах: Прага, Брно, Либерец, Пльзень и Пардубице.

Отмечается, что в новых отделениях пользователи могут получить и отправить посылки весом до 30 кг до или из Украины, а также в/из любой европейской страны, где есть отделение «Новой почты» (в настоящее время кроме Молдовы, Румынии и Великобритании).

Отделение в г. Пльзень работает по адресу Mikulášské нам. 630/2, 326 00, а в городе Пардубице — по адресу: Sladkovského 458, 530 02. Оба отделения открыты с понедельника по субботу.

Срок доставки из Украины — от 5 рабочих дней. Также клиенты могут заказать доставку курьером по любому адресу в Пльзене или Пардубице. Доставка курьером оплачивается дополнительно.

«Новая почта» уже открыла отделения в 13 странах Европы, а именно — Эстонии, Польше, Литве, Латвии, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Италии, Испании, Венгрии, Молдове и Великобритании.

УНІАН По материалам:

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