В НБУ сообщили, планируют ли менять фиксированный обменный курс — Finance.ua

В НБУ сообщили, планируют ли менять фиксированный обменный курс Сегодня 10:05 — Валюта

В НБУ сообщили, планируют ли менять фиксированный обменный курс

Национальный банк не намерен менять фиксированный обменный курс. В ближайшее время он будет оставаться на уровне 36,6 гривен за доллар.

Об этом говорится в ответе Национального банка по запросу РБК-Украина.

«На данный момент нет никаких оснований для пересмотра официального курса. У Национального банка достаточно возможностей, чтобы обеспечивать фиксацию официального курса на текущем уровне», — сказано в сообщении.

В Нацбанке отметили, что благодаря корректировке официального курса в июле, калибровке валютных ограничений и открытию «зернового коридора» сейчас ситуация на межбанковском валютном рынке значительно более устойчива, чем в июне-июле.

Эти меры вместе с поступлением международной помощи (в общей сложности с начала войны более 19 млрд долларов) позволяют удерживать объем международных резервов на относительно достаточном уровне для обеспечения курсовой стабильности.

Справка Finance.ua:

ранее заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман заявлял, что ситуация на валютном рынке стабилизировалась, и в ближайшее время курс доллара к гривне меняться не будет;

по результатам исследования Райффайзен Банка и Gradus Research, большинство компаний в Украине рассчитывают в следующем году на положительный финансовый результат. При планировании бюджетов на 2023 год руководители компаний закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 43 грн/$;

с начала войны чистая продажа валюты Национальным банком уже близится к 15 млрд долларов, а вместе с продажей на рынке валюты Министерством финансов — к 18 млрд долл. США.

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