В НБУ сообщили, планируют ли менять фиксированный обменный курс — Finance.ua
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В НБУ сообщили, планируют ли менять фиксированный обменный курс

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В НБУ сообщили, планируют ли менять фиксированный обменный курс
В НБУ сообщили, планируют ли менять фиксированный обменный курс
Национальный банк не намерен менять фиксированный обменный курс. В ближайшее время он будет оставаться на уровне 36,6 гривен за доллар.
Об этом говорится в ответе Национального банка по запросу РБК-Украина.
«На данный момент нет никаких оснований для пересмотра официального курса. У Национального банка достаточно возможностей, чтобы обеспечивать фиксацию официального курса на текущем уровне», — сказано в сообщении.
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В Нацбанке отметили, что благодаря корректировке официального курса в июле, калибровке валютных ограничений и открытию «зернового коридора» сейчас ситуация на межбанковском валютном рынке значительно более устойчива, чем в июне-июле.
Эти меры вместе с поступлением международной помощи (в общей сложности с начала войны более 19 млрд долларов) позволяют удерживать объем международных резервов на относительно достаточном уровне для обеспечения курсовой стабильности.

Справка Finance.ua:

  • ранее заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман заявлял, что ситуация на валютном рынке стабилизировалась, и в ближайшее время курс доллара к гривне меняться не будет;
  • по результатам исследования Райффайзен Банка и Gradus Research, большинство компаний в Украине рассчитывают в следующем году на положительный финансовый результат. При планировании бюджетов на 2023 год руководители компаний закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 43 грн/$;
  • с начала войны чистая продажа валюты Национальным банком уже близится к 15 млрд долларов, а вместе с продажей на рынке валюты Министерством финансов — к 18 млрд долл. США.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
РБК-Україна
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