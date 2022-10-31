В НБУ сообщили, как будет дорожать топливо в 2023 году — Finance.ua

В НБУ сообщили, как будет дорожать топливо в 2023 году Сегодня 09:00 — Энергетика

Рост цен на топливо в Украине значительно замедлился (до 66,2% в сентябре), хотя они стабилизировались на высоком уровне. В дальнейшем топливо будет дорожать медленнее (до 20% в год).

Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.

В Нацбанке подчеркивают, что увеличение расходов, вызванное войной, и дорогостоящие энергоносители будут оставаться весомыми факторами ускорения инфляции, в том числе продовольственной.

"Увеличение расходов бизнеса, в том числе на энергоносители, оккупация территорий, усложненная логистика и сокращение поголовья приводили к дальнейшему ускорению небазовой инфляции, в частности продовольственной. Кроме того, усиливалось и давление со стороны мировых цен.

Более высокими темпами росли цены на фрукты, преимущественно импортные цитрусовые и бананы, вследствие усложненной логистики, подорожания этих продуктов в мире и корректировки официального курса гривны в июле 2022 года", — говорится в отчете.

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В Нацбанке добавили, что подорожание энергоносителей остается одним из ключевых факторов роста себестоимости энергоемких товаров.

«Это подтверждается усилением влияния фактора «цены на энергоносители» на формирование будущих цен предприятиями. Более высокими темпами росли цены на хлеб, обработанные молочные продукты и колбасные изделия. Также под влиянием этого фактора и ожиданий сокращения производства быстрее росли цены на сахар.

Дорогие энергоносители влияли и на стоимость производства непродовольственных товаров, в частности, строительных материалов и стеклянных изделий, что в результате прямо или косвенно влияло на общую инфляцию.

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Весомыми факторами роста цен останутся высокие риски и расходы бизнеса, которые усилятся в зимний период из-за дорогостоящих энергоносителей", — подчеркнули в НБУ.

Нацбанк прогнозирует, что в следующем году продовольственная инфляция будет стремительно снижаться благодаря восстановлению оптимальных технологических и логистических связей, поступлению на рынок новых высших урожаев, в том числе из южных областей страны.

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Кроме того, говорят в НБУ, дезинфляционным фактором станет ожидаемое снижение мировых цен на продовольствие и энергоресурсы.

Подчеркивается, что рост цен на топливо существенно замедлялся (до 66.2% г/г в сентябре), хотя они стабилизировались на высоком уровне. Это объясняется уменьшением цен на нефть в мире и насыщением рынка благодаря налаживанию логистики и возобновлению конкуренции между АЗС.

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