В какой канистре нужно хранить бензин — Finance.ua

В какой канистре нужно хранить бензин Сегодня 03:35 — Энергетика

Многие украинские автомобилисты в условиях войны запасаются бензином, и правильно делают, ведь от нового топливного кризиса нет страховки. Издание today.ua рассказывает о том, в чем хранить бензин и как правильно это делать.

Срок хранения бензина

В Украине бензин должен иметь гарантийный срок хранения не менее 6 месяцев, но не более 1 года. Срок хранения специальных бензинов составляет 5 лет (это бензин для ВСУ, Государственной службы чрезвычайных ситуаций). Но в открытых продажах специального бензина нет.

То есть бензин А-95 в канистре через шесть месяцев может потерять свои характеристики, снизить октановое число.

Металлические или пластиковые канистры

Лучше всего хранить бензин в металлических канистрах при температуре 15-20 градусов (например, в смотровой яме или в погребе). Они должны быть плотно закрытыми и не подвергаться воздействию ультрафиолетовых лучей.

Конечно, можно хранить бензин и в пластиковых канистрах, предназначенных для нефтепродуктов. Но в такой таре он будет храниться всего 3-6 месяцев.

Следует отметить, что пластиковые канистры для нефтепродуктов весят примерно в 2 раза больше, чем обычные пластиковые канистры. Канистру под бензин делают из специального пластика. Учтите, шершавый корпус означает, что канистру делали не под бензин. Если канистра легко проминается под давлением руки, то под бензин она не подходит.

Конечно, можно хранить бензин и в больших пластиковых бутылках из-под воды (5-6 литров), но недолго. Перед переливанием бензина убедитесь, что в них не осталось влаги.

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