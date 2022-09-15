Топливо дешевеет: как изменились цены на бензин, дизель и автогаз за месяц — Finance.ua
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Топливо дешевеет: как изменились цены на бензин, дизель и автогаз за месяц

Энергетика
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По данным статистического ведомства, в августе по сравнению с июлем 2022 г. бензин А-92 подешевел на 1,3% до 48,4 гривен за литр, бензин А-95 на 1,5% до 49,8 гривен за литр, дизельное топливо — на 3,4% до 53,6 гривен за литр.
При этом сжиженный газ для автомобилей подешевел на 18,7% до 27,2 гривен за литр.
Напомним, Верховная Рада 30 августа приняла в первом чтении законопроект о возвращении акцизов на бензин, дизель и автогаз. Акцизы на бензин и дизель составят 100 евро за 1000 литров, на автогаз — 52 евро за 1000 литров
В сентябре 2022 года подорожание бензина и дизельного топлива в Украине не ожидается. В то же время сохраняется потенциал для снижения цен на автомобильный газ.
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По материалам:
РБК-Україна
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