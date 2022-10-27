Доллар дешевеет: эксперт назвал причину укрепления гривны — Finance.ua

Доллар дешевеет: эксперт назвал причину укрепления гривны Сегодня 10:03 — Валюта

Названа причина, по которой курс доллара в Украине в последние дни падает, а гривна укрепляется.

Свое мнение на этот счет высказал советник председателя правления «Кредитинвест банка» Василий Невмержицкий.

По его словам, падение доллара связано с тем, что украинцы начали продавать валюту, которая у них была на трехмесячных депозитах.

«Прошел обратный процесс. С сегодняшнего дня начали заканчиваться трехмесячные валютные депозиты. Это те, которые были куплены на 50 тысяч гривен по курсу межбанка. Я так понимаю, народ побежал эту валюту продавать обменникам», — написал он.

Эксперт добавил, что динамика укрепления курса гривны наблюдается по всей Украине:

«И уже не жалуются, что нет долларов в кассах банков».

Справка Finance.ua:

Увеличение предложения валюты со стороны клиентов банков на фоне постоянного спроса на нее обусловило сокращение на прошлой неделе объемов чистой покупки валюты на межбанковском валютном рынке клиентами банков. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

Национальный банк с 21 октября ввел новый инструмент, который позволит гражданам защитить свои гривневые сбережения от риска курсовых колебаний, а НБУ — сохранить международные резервы. Граждане получат возможность покупать доллары США по официальному курсу Национального банка с последующим их размещением на срочный депозит в банке.

УНІАН По материалам:

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