Сколько будут стоить газ и нефть в мире: прогноз НБУ — Finance.ua
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Сколько будут стоить газ и нефть в мире: прогноз НБУ

Энергетика
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Сколько будут стоить газ и нефть в мире: прогноз НБУ
Сколько будут стоить газ и нефть в мире: прогноз НБУ
Национальный банк Украины прогнозирует снижение цен на газ в Европе и мировых цен на нефть в 2023-2024 годах.
Об этом свидетельствует Инфляционный отчет Национального банка Украины (октябрь 2022 года).
Согласно прогнозу, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2022 году составят — 1644,9 доллара, в 2023 году — 1371,0 доллара, в 2024 году — 932,3 доллара за 1 тысячу кубометров.
Кроме того, НБУ прогнозирует среднюю цену на нефть марки Brent в 2022 году на уровне 102,0 доллара за баррель. Ожидается, что в 2023 году цена будет 94,3 доллара, в 2024 году — 81,4 доллара.
Как отмечается в отчете, мировые рынки на нефть и природный газ в Европе в ІІІ квартале 2022 года имели разнонаправленную динамику. Замедление глобальной экономики повлияло на существенное сокращение спроса на нефть и соответственно ее удешевление. Однако ограничение объемов добычи странами ОПЕК+ удержало цены от еще более глубокого падения.
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По прогнозу, действие этих факторов будет оставаться определяющим на рынке нефти и дальше. Дополнительное влияние на рынок будет иметь введение европейскими странами максимальной цены на российскую нефть, в результате чего она все больше будет ориентироваться на рынок Азии.
Цены на природный газ иногда достигали очередных рекордов из-за проблем с его поставкой из россии. Однако быстрое заполнение хранилищ газом с опережением установленных графиков, в первую очередь благодаря активному импорту СПГ, скорректировали цены вниз, отметили в НБУ.
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«Ожидается, что высокая волатильность на рынке будет оставаться из-за дальнейшего шантажа россии. Но постепенное уменьшение зависимости стран Европы от российского газа на фоне существенного сокращения его потребления будет способствовать снижению цен», — говорится в отчете.
Напомним, в июле Национальный банк Украины повысил прогноз цен на природный газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2022 году до 1314,5 доллара за 1 тысячу кубометров. Кроме того, НБУ повысил прогноз средней цены на нефть марки Brent в 2022 году до 104,9 доллара за баррель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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