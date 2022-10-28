Глава Saudi Aramco заявил о «перестройке» на рынке нефти из-за санкций против россии — Finance.ua

Глава Saudi Aramco заявил о «перестройке» на рынке нефти из-за санкций против россии Сегодня 06:34 — Энергетика

Глава Saudi Aramco заявил о «перестройке» на рынке нефти из-за санкций против россии

На мировом нефтяном рынке сейчас происходит перестройка из-за санкций против россии, заявил главный исполнительный директор крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер.

Об этом пишет Bloomberg.

Саудовская компания сейчас приспосабливается к ситуации, когда рф перенаправляет потоки своей нефти из Европы в Азию, другие производители — в обратном направлении, отмечает издание.

По словам Нассера, если россия будет продавать свою нефть со скидкой, то сможет размещать ее на разных рынках. Скидки позволяют москве преодолевать сложности, связанные со страхованием и транспортировкой нефти, вызванные санкциями, пояснил топ-менеджер Saudi Aramco.

Он отметил, что у россии есть сложности с логистикой и страхованием, но с этим можно справиться, если будет «правильная скидка». «Поток идет в Азию, хотя это и занимает больше времени. А нефть, которая раньше шла в Азию, теперь идет в Европу и другие части мира», — подчеркнул Нассер.

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