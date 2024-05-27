В НБУ сделали важное уточнение относительно лимитов для переводов с карты на карту — Finance.ua

В НБУ сделали важное уточнение относительно лимитов для переводов с карты на карту Сегодня 09:30 — Финтех и Карты

В НБУ сделали важное уточнение относительно лимитов для переводов с карты на карту

Национальный банк планирует ограничить объем переводов с одной карты суммой в 100 тысяч гривен и количеством в 30 в месяц. Но банки могут поднимать этот лимит.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время телемарафона, сообщает РБК-Украина.

Как сообщил Пышный, НБУ проанализировал семь крупнейших банков, охватывающих 91% всей эмиссии карт.

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«По результатам анализа, те ограничения, которые НБУ видит целесообразным обсудить, предусматривают ежемесячные ограничения до 30 переводов, это не коснется 98% украинцев. Следующее ограничение, которое мы предлагаем — ограничить общую сумму до 100 тысяч в месяц. Такое ограничение не коснется 95% украинцев», — сказал он.

По его словам, в случае необходимости этот лимит можно увеличить.

«Если есть возможность обосновать перед банком за счет того, что есть соответствующие доходы, ваш профиль, как клиент банка, дает возможность и требует совершать больше переводов, банк в рамках вашего взаимодействия, а они должны знать своего клиента, может рассмотреть ваше заявление и поднять эти лимиты», — объяснил глава НБУ.

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Пышный также рассказал, что будут ограничиваться исключительно исходные операции, а «все, что будет работать на зачисление на карты, ограничению не подлежит».

Кроме того, никакие операции с применением IBAN ограничиваться не будут ни по количеству, ни по сумме.

Пышный объяснил введение лимитов опасным ростом использования карточных счетов для проведения транзитных операций с целью легализации доходов, полученных незаконным путем.

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«Мы увидели, что украинцы предоставляют свои карты в аренду. Вы отдаете свою карту в аренду преступникам и по вашей карте происходят расчеты, а вы на самом деле не имеете к тому никакого отношения», — добавил Пышный.

Напомним, 23 мая заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник заявил , что Национальный банк Украины введет ограничения на перевод средств с карты на карту 30 операциями в месяц. Это коснется только исходящих переводов, принимать можно будет неограниченное количество переводов.

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