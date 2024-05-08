Может ли Украина полностью отказаться от бумажных денег — мнение банкира — Finance.ua
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Может ли Украина полностью отказаться от бумажных денег — мнение банкира

Финтех и Карты
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Может ли Украина полностью отказаться от бумажных денег — мнение банкира
Может ли Украина полностью отказаться от бумажных денег — мнение банкира
В перспективе полный отказ от «бумажных» денег и переход на 100-процентный безналичный расчет маловероятен, хотя доля именно карточного расчета будет непрерывно расти.
Об этом заявила заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская.
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«Определенное снижение доли наличных расчетов выгодно прежде всего экономике страны. Ведь в этом случае деньги остаются в банковской системе, в результате чего ставки по кредитам снижаются. То есть прослеживается такая связь: чем больше безналичных расчетов, тем „дешевле“ деньги в банках и тем дешевле кредиты», — рассказала она.
Эксперт считает, что ни одна страна мира не способна полностью отказаться от наличных денег, ведь такой переход имеет не только плюсы, но и минусы.
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По ее мнению, главными преимуществами «безналичной экономики» является освобождение банковских усилий на сохранение, охрану, логистику, защиту от подделок. Но наиболее важны безопасность, прозрачность расчетов и увеличение налоговых поступлений в бюджет, ведь, как подчеркивает банкир, отсутствие наличности автоматически привело бы к исчезновению зарплат в конвертах, а следовательно, уклоняющихся от уплаты налогов существенно уменьшилось бы.
Не секрет, что монетам и бумажным купюрам, в отличие от электронных денег, не нужны ни электричество, ни интернет, ни заряженный павербанк. И первые дни военной агрессии нас убедили в том, что, во всяком случае, в период форс-мажора оптимальное решение — иметь при себе и карту, и кеш. Надо признать: полный отказ от наличных денег в Украине сегодня нереален технически, поскольку для этого нет ни экономической, ни инфраструктурной готовности. Для того чтобы вся страна перешла на безналичные расчеты, у нас, по меньшей мере, должен быть интернет 4G в самой отдаленной деревне", — подытожила Довгальская.

Справка Finance.ua:

  • ранее во время конференции по восстановлению Украины в Лондоне заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что Украина обсуждает отказ от наличных денег;
  • позднее, во время пресс-конференции в конце июня, Шурма скорректировал свое заявление, признав, что одномоментный переход на cashless невозможен. Кроме этого, по его словам, для такого шага Украине сначала нужно провести налоговую реформу и еще одну амнистию капитала;
  • Национальный банк Украины выступил против идеи отказа Украины от наличной формы денег.
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По материалам:
Finance.ua
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