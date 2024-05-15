НБУ предлагает обновить порядок регистрации платежных систем — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ предлагает обновить порядок регистрации платежных систем

Финтех и Карты
31
НБУ предлагает обновить порядок регистрации платежных систем
НБУ предлагает обновить порядок регистрации платежных систем
Национальный банк предлагает обновить порядок регистрации платежных систем, их участников, технологических операторов платежных услуг и коммерческих агентов, а также отмены такой регистрации.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Что уже сделал Национальный банк:
1). Определил критерии, согласно которым (в случае соответствия хотя бы одному из которых) НБУ будет иметь право в отдельных случаях не отменять регистрацию, не отказывать в регистрации или согласовании обновленных документов платежной системы, участника платежной системы и технологического оператора платежных услуг, если такая отмена или отказ может оказать негативное влияние на функционирование платежного рынка и представлять угрозу для пользователей платежных услуг.
Читайте также
2). Уточнил, что основанием для отказа в регистрации, согласовании обновленных документов платежных систем, участников платежных систем, технологических операторов платежных услуг и коммерческих агентов может быть предоставление заявителями недостоверной информации в документах, поданных в Национальный банк во время процесса регистрации.
3). Уточнил виды деятельности, которые могут осуществляться на основании лицензии на совершение операций с наличными.
Соответствующие нормы содержит проект постановления «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», который предлагается для общественного обсуждения.
Читайте также
Отмечается, что нормы проекта постановления, касающиеся осуществления государственного регулирования и надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также вопросов надзора и применения мер по нарушению законодательства, в том числе в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), не подлежат обсуждению в соответствии с требованиями Закона Украины «О Национальном банке Украины».
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Посмотреть варианты 💳

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.