НБУ предлагает обновить порядок регистрации платежных систем — Finance.ua

НБУ предлагает обновить порядок регистрации платежных систем Сегодня 15:30 — Финтех и Карты

НБУ предлагает обновить порядок регистрации платежных систем

Национальный банк предлагает обновить порядок регистрации платежных систем, их участников, технологических операторов платежных услуг и коммерческих агентов, а также отмены такой регистрации.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что уже сделал Национальный банк:

1). Определил критерии, согласно которым (в случае соответствия хотя бы одному из которых) НБУ будет иметь право в отдельных случаях не отменять регистрацию, не отказывать в регистрации или согласовании обновленных документов платежной системы, участника платежной системы и технологического оператора платежных услуг, если такая отмена или отказ может оказать негативное влияние на функционирование платежного рынка и представлять угрозу для пользователей платежных услуг.

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2). Уточнил, что основанием для отказа в регистрации, согласовании обновленных документов платежных систем, участников платежных систем, технологических операторов платежных услуг и коммерческих агентов может быть предоставление заявителями недостоверной информации в документах, поданных в Национальный банк во время процесса регистрации.

3). Уточнил виды деятельности, которые могут осуществляться на основании лицензии на совершение операций с наличными.

Соответствующие нормы содержит проект постановления «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», который предлагается для общественного обсуждения.

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Отмечается, что нормы проекта постановления, касающиеся осуществления государственного регулирования и надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также вопросов надзора и применения мер по нарушению законодательства, в том числе в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), не подлежат обсуждению в соответствии с требованиями Закона Украины «О Национальном банке Украины».

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