В НБУ рассказали, сколько банков занимались умышленным повреждением наличной гривны, чтобы она не досталась врагу — Finance.ua

В НБУ рассказали, сколько банков занимались умышленным повреждением наличной гривны, чтобы она не досталась врагу Сегодня 09:03 — Казна и Политика

В НБУ рассказали, сколько банков занимались умышленным повреждением наличной гривны, чтобы она не досталась врагу

В начале большой войны, в 2022 году, три украинских банка занимались умышленным повреждением наличной украинской гривны, переводя ее в неплатежеспособное состояние, чтобы платежная нацвалюта не досталась врагу. В 2023 и 2024 годах такие действия не производились.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка в комментарии «Минфину».

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Там также уточнили, что право на повреждение гривны запросили 10 банков, а воспользовались им 3. Имена банков и сумма выведенной из оборота гривны не уточняются.

«Повреждение наличной гривны осуществлялось только в 2022 году: в НБУ поступило ходатайство о повреждении наличных денег от 10 банков, три из которых воспользовались таким правом», — говорится в ответе Нацбанка.

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Напомним, что Национальный банк своими профильными постановлениями позволяет повреждать наличную гривну, которая находится в кассах украинских банков, если те из-за боевых действий или террористических атак не имеют возможности эвакуировать деньги на безопасную территорию. Все происходит по предварительному разрешению Нацбанка еще с 2014 года после первых атак россии на Донецкую и Луганскую области. Это делается, чтобы платежеспособные наличные деньги не попали в руки захватчиков.

Банкирам разрешили повреждать гривну (после получения предварительного разрешения НБУ) разными способами — от механических проколов до покраски. Известны даже случаи, когда наличные деньги обливали маслом. После повреждения составляется соответствующий акт и считается, что сумма выведена из обращения, а Нацбанк впоследствии допечатывает (изготовляет) этот объем средств. На этот счет есть специальная инструкция для банков.

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«Банк, в случае невозможности вывоза наличных денег и других ценностей, на основании распоряжения Национального банка (предоставляется по его ходатайству) обеспечивает механическое повреждение банкнот национальной валюты или их повреждение специальным раствором, используемым в специализированных устройствах для хранения валютных ценностей/другими красителями (растворами) с окраской не менее 50% общей площади банкноты с целью перевода банкнот в неплатежное состояние или состояние значительно поврежденных, согласно требованиям нормативно-правовых актов Национального банка они подлежат обязательному направлению на исследование в НБУ», — пояснил НБУ.

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