Налоговые поступления продолжают расти — ЦЭС Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Налоговые поступления продолжают расти — ЦЭС

В октябре налоги в государственный бюджет составили 121,8 млрд грн (+32% год к году).

Об этом свидетельствуют данные Центра экономической стратегии.

«Рост происходит за счет налогов на потребление», — говорится в сообщении.

Основными двигателями роста остаются фискальное стимулирование, валютный курс, инфляция и более жесткое администрирование.

В то же время акцизные поступления выросли на 134% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными источниками роста являются акцизы с импортных топлива и никотиновых изделий (в частности — из-за повышения акцизов), а также с более дорогой электроэнергии.

НДС вырос на 7,8% по сравнению с октябрем 2023 года.

Инфографика: ЦЭС

Напомним, 10 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 11 416-д об историческом увеличении налогов для населения. За проголосовали 247 депутатов из присутствующих в сессионном зале. Президент до сих пор не подписал документ.

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Украине было необходимо повысить налоги, поскольку за время полномасштабной войны возросло количество граждан, привлеченных к обороне.

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