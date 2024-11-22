Налоговые поступления продолжают расти — ЦЭС
В октябре налоги в государственный бюджет составили 121,8 млрд грн (+32% год к году).
Об этом свидетельствуют данные Центра экономической стратегии.
«Рост происходит за счет налогов на потребление», — говорится в сообщении.
Основными двигателями роста остаются фискальное стимулирование, валютный курс, инфляция и более жесткое администрирование.
В то же время акцизные поступления выросли на 134% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Основными источниками роста являются акцизы с импортных топлива и никотиновых изделий (в частности — из-за повышения акцизов), а также с более дорогой электроэнергии.
НДС вырос на 7,8% по сравнению с октябрем 2023 года.
Напомним, 10 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 11 416-д об историческом увеличении налогов для населения. За проголосовали 247 депутатов из присутствующих в сессионном зале. Президент до сих пор не подписал документ.
Украине было необходимо повысить налоги, поскольку за время полномасштабной войны возросло количество граждан, привлеченных к обороне.
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