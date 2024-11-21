Рада проголосовала за законопроект, который разрешает возвращаться на службу после первого СОЧ или дезертирства — Finance.ua
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Рада проголосовала за законопроект, который разрешает возвращаться на службу после первого СОЧ или дезертирства

Казна и Политика
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Рада проголосовала за законопроект, который разрешает возвращаться на службу после первого СОЧ или дезертирства
Рада проголосовала за законопроект, который разрешает возвращаться на службу после первого СОЧ или дезертирства
Верховная Рада в целом поддержала законопроект о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил военные части (СОЧ) или дезертировал.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За этот законопроект проголосовали 253 депутата.
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Так, законопроект предлагает:
  • разрешить военнослужащим, впервые совершившим СОЧ или дезертировавшим, добровольно возвращаться на службу. В этом случае действие их контракта продлится;
  • возобновить выплаты денежного и осуществление продовольственного, вещевого, других видов довольствия, льгот и социальных гарантий по возвращении на службу;
  • если военные, которые после первого СОЧ или дезертирства вернулись на службу, то возбужденные против них уголовные производства не должны быть основанием для отказа в принятии их на военную службу.
Только с начала 2024 года в Украине зарегистрировали более 35 тысяч уголовных дел о самовольном оставлении части (СОЧ). Это вдвое больше, чем за весь предыдущий год, и втрое больше, чем за тот же период в прошлом году.
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Так, с января по сентябрь 2024-го зарегистрировали 35 307 уголовных производств, тогда как с января по сентябрь 2023-го таких дел было 11 625, то есть в три раза меньше. За весь прошлый год количество таких дел составило 17 658.
Кроме того, за последний год возросло и количество производств, открытых по статье о дезертирстве. С января по сентябрь 2024 г. открыли уже 18 196 таких дел, хотя за тот же период прошлого года их было только 4691.
По материалам:
hromadske
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