Рада проголосовала за законопроект, который разрешает возвращаться на службу после первого СОЧ или дезертирства — Finance.ua

Рада проголосовала за законопроект, который разрешает возвращаться на службу после первого СОЧ или дезертирства Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Рада проголосовала за законопроект, который разрешает возвращаться на службу после первого СОЧ или дезертирства

Верховная Рада в целом поддержала законопроект о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил военные части (СОЧ) или дезертировал.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За этот законопроект проголосовали 253 депутата.

Так, законопроект предлагает:

разрешить военнослужащим, впервые совершившим СОЧ или дезертировавшим, добровольно возвращаться на службу. В этом случае действие их контракта продлится;

возобновить выплаты денежного и осуществление продовольственного, вещевого, других видов довольствия, льгот и социальных гарантий по возвращении на службу;

если военные, которые после первого СОЧ или дезертирства вернулись на службу, то возбужденные против них уголовные производства не должны быть основанием для отказа в принятии их на военную службу.

Только с начала 2024 года в Украине зарегистрировали более 35 тысяч уголовных дел о самовольном оставлении части (СОЧ). Это вдвое больше, чем за весь предыдущий год, и втрое больше, чем за тот же период в прошлом году.

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Так, с января по сентябрь 2024-го зарегистрировали 35 307 уголовных производств, тогда как с января по сентябрь 2023-го таких дел было 11 625, то есть в три раза меньше. За весь прошлый год количество таких дел составило 17 658.

Кроме того, за последний год возросло и количество производств, открытых по статье о дезертирстве. С января по сентябрь 2024 г. открыли уже 18 196 таких дел, хотя за тот же период прошлого года их было только 4691.

hromadske По материалам:

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