Рада поддержала законопроект о лицах с ограниченной трудоспособностью: что он предусматривает — Finance.ua
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Рада поддержала законопроект о лицах с ограниченной трудоспособностью: что он предусматривает

Казна и Политика
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Рада поддержала законопроект о лицах с ограниченной трудоспособностью: что он предусматривает
Рада поддержала законопроект о лицах с ограниченной трудоспособностью: что он предусматривает
Верховная Рада 21 ноября приняла в первом чтении правительственный законопроект № 12 209 о формировании комплексной социальной поддержки для лиц с ограниченной трудоспособностью.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За соответствующий законопроект проголосовали 230 нардепов.
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Целью законопроекта № 12 209 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о формировании комплексной и справедливой социальной поддержки (выплат и услуг) для лиц, у которых ограничена трудоспособность, в том числе лиц с инвалидностью» является создание правовых условий, в соответствии с которыми лицо, получившее травму или профессиональное заболевание, может вернуть себе работоспособность и финансовую независимость, а в случаях, если это невозможно — предоставление таким лицам достаточной и достойной поддержки
Как сообщил Железняк, документ предлагает ввести статус «трудоспособности» наряду со статусом «инвалидности».
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Так, статус «трудоспособности» будет учитывать влияние функциональных ограничений на способность личности к труду, а оценка работоспособности интегрируется в процесс реабилитации.
В частности, определяется, что:
  • статус «устойчивое полное ограничение трудоспособности» будет предусматривать автоматическое начисление человеку ежемесячной страховой выплаты;
  • при статусе «устойчивое частичное ограничение нетрудоспособности» лицо будет получать помощь в возвращении к предыдущей работе, поиске новой работы, обучении или переобучении и ежемесячную выплату при содействии своему трудоустройству;
  • лицо, которое по результатам оценки будет признано трудоспособным, будет считаться не требующим поддержки от системы социального страхования, поскольку способно самостоятельно обеспечить себе достойный уровень жизни.
Ожидается, что статус «трудоспособности» будет анонимно определять независимый эксперт.
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Законопроект также предлагает индивидуальный подход к реабилитации, включая вспомогательные средства, социальные услуги, бесплатные лекарства и переобучение.
Кроме того, единовременная страховая выплата в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием будет осуществляться независимо от того, как этот случай или заболевание повлияли на работоспособность потерпевшего.
Изменения, предложенные законопроектом, будут применяться только для новых страховых случаев, которые будут происходить после вступления данного законопроекта в действие. Те лица, которые получают страховые выплаты и другое обеспечение по общеобязательному государственному социальному страхованию в соответствии с действующим на сегодняшний день законодательством, будут и в дальнейшем получать такие выплаты.
По материалам:
Діло
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